Guardiola vise un vieux du Real Madrid

Pep Guardiola a entraîné Toni Kroos au Bayern Munich lors de la saison 2013-14, et veut le récupérer.

Depuis le début de la saison, Toni Kroos montre que l'âge n'est qu'un chiffre. Le joueur de 33 ans est en excellente forme avec le Real Madrid, comme c'est le cas depuis plusieurs années.

Ces dernières semaines, Kroos a réussi à s'imposer dans le onze de départ de Carlo Ancelotti, même si des joueurs plus jeunes comme Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga lui ont été préférés en début de saison.

Cependant, cette saison pourrait bien être la dernière de Kroos sous le maillot du Real Madrid. Son contrat expire l'été prochain et The Hard Tackle (via MD) rapporte que Pep Guardiola souhaite le recruter pour Manchester City.

Guardiola a entraîné Kroos au Bayern Munich lors de la saison 2013-14, après quoi il a rejoint le Real Madrid. L'ancien entraîneur du FC Barcelone souhaite des retrouvailles, ce qui pourrait être possible puisque Man City serait prêt à offrir à Kroos un contrat de 15 millions d'euros par saison.

Le problème auquel Man City pourrait être confronté est que Kroos a déjà déclaré qu'il souhaitait terminer sa carrière au Real Madrid, et qu'il pourrait donc être très difficile de le persuader de rejoindre le club l'été prochain.