Guardiola veut ruiner les plans du Barça

L'avenir d'Ilkay Gundogan est un sujet brûlant depuis quelques semaines.

Le milieu de terrain allemand, qui a connu une forme sensationnelle avec Manchester City ces derniers temps, voit son contrat avec les champions de Premier League expirer à la fin de la saison.

Le FC Barcelone a proposé à Gundogan de le faire venir au club en tant qu'agent libre cet été, et il a semblé, pour l'essentiel, qu'il était le favori pour obtenir sa signature.

Cependant, selon le Sunday Times (via MD), Man City a soumis une nouvelle offre de contrat à Gundogan qui pourrait lui permettre de rester chez les Cityzens.

Les raisons invoquées par Gundogan pour justifier sa préférence pour le FC Barcelone se résument à la durée de son contrat. Le joueur de 32 ans voulait un contrat de trois ans, ce que les Blaugrana proposaient, tandis que Man City proposait un contrat d'un an et plus.

Cependant, la nouvelle proposition de Man City offre à Gundogan un contrat de trois ans et, étant donné qu'il sera mieux payé à Man City qu'à Barcelone, il doit maintenant décider s'il veut relever un nouveau défi ou rester à Manchester.

Gundogan devrait décider de son avenir après la finale de la Ligue des champions, qui opposera Man City à l'Inter Milan. Le FC Barcelone sera prêt à tout pour le voir signer, même si cela semble moins probable après cette dernière offre.