Guardiola veut finir président du Barça

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a admis qu'il pourrait retourner à Barcelone "gratuitement", mais pas en tant que coach.

Le technicien espagnol a été l'un des entraîneurs les plus performants de l'histoire du Barça, puisqu'il a mené Lionel Messi et ses coéquipiers à deux Ligas, trois Ligues des champions, deux Coupes du Roi, trois Supercoupes d'Espagne, deux Supercoupes d'Europe et deux Coupes du monde des clubs, y compris un triplé lors de la saison 2008-09. La perspective de son retour au Camp Nou ne manquera pas d'enthousiasmer les supporters barcelonais. Xavi étant déterminé à quitter son poste à la fin de la saison, certains espèrent même qu'il sera de retour cette année.

Néanmoins, Guardiola a clairement indiqué que s'il revenait un jour à Barcelone, il souhaitait être l'ultime dirigeant du club, et non un simple coach. Sa première recrue serait Aitana Bonmati en tant que directrice sportive du club - la championne du monde espagnole qui a reçu le "Laureus Award" de la sportive féminine de l'année 2023.

Guardiola président du Barça ?

Dans le documentaire "Aitana Bonmati Conca" de l'émission "Sense Ficcio" de TV-3, Guardiola a déclaré : "Je viendrais gratuitement, je ne souffrirais pas. Ce ne serait pas une question économique. Mais ici, il y aura un problème que je dois vous dire : Je serai le président et je serai celui qui vous signera comme directrice sportive".

L'article continue ci-dessous

Bonmati a répondu en disant : "J'aime commander et c'est triste de constater qu'il y a encore peu de femmes aux postes de commande. Peut-être que lorsque vous arrêterez d'entraîner à l'âge de 80 ans..." Guardiola l'a immédiatement interrompue et lui a répondu : "Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention d'entraîner jusqu'à 80 ans. Nous verrons bien qui signe qui..."