Guardiola vers un départ, le coup de tonnerre !

Pep Guardiola a laissé entendre qu'il pourrait signer un nouveau contrat à Manchester City, alors qu'il s'est déjà engagé jusqu'en 2025.

L'entraîneur catalan est à l'Etihad Stadium depuis 2016, avec un règne de sept ans qui est de loin le plus long de sa carrière d'entraîneur à ce jour. Il a passé quatre saisons à la tête du FC Barcelone et trois à celle du Bayern Munich, mais il a pris plaisir à dominer la scène nationale en Angleterre. Il a également goûté à la gloire européenne en Ligue des champions la saison dernière, dans le cadre d'un triplé, et affirme qu'une autre décision importante concernant son avenir sera prise à l'été 2024, alors qu'il réfléchit à la possibilité de quitter son poste ou d'accepter de nouvelles conditions.

Guardiola a répondu aux journalistes qui l'interrogeaient sur ses projets à Manchester, son dernier contrat ayant été signé en novembre 2022 : "J'ai signé un contrat de deux ans supplémentaires parce que je me sens à l'aise - et rien n'a changé, que nous ayons gagné [le triplé] ou non. Je suis heureux et les gens sont heureux, le conseil d'administration et la hiérarchie en particulier, car ce sont eux qui décident en fin de compte quel manager va diriger ce groupe de joueurs. S'ils sont satisfaits, je le suis aussi. Je veux défendre ce que nous avons gagné et peut-être qu'à la fin de la saison, si je suis fatigué, nous parlerons avec le club - ou peut-être que nous prolongerons davantage.

City se prépare à une nouvelle tentative de remporter un titre lors du Community Shield dimanche, alors qu'il s'apprête à affronter Arsenal. Il a ajouté : "Chaque pré-saison est plus courte. Je sais qu'à la fin de la prochaine saison, nous allons organiser une Coupe du monde pour les clubs des États-Unis d'Amérique ; après avoir terminé la saison, nous aurons deux ou trois semaines de plus. Cela signifie que les vacances dureront 15 jours ou peut-être deux semaines. Le problème est d'ordre mental. Ils sont épuisés. Regardez déjà combien de joueurs se blessent pendant la pré-saison dans de mauvaises conditions : humidité, chaleur, les terrains ne sont pas vraiment bons, surtout aux États-Unis. Nous devons nous adapter, nous ajuster, mais ce n'est pas normal. C'est maintenant, par exemple, que chaque match va durer 100 minutes !