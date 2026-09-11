L'agent de Pep Guardiola a clarifié, ce vendredi, la réalité des rumeurs apparues récemment sur la possibilité de voir le technicien espagnol prendre les rênes de Trabzonspor, le club turc où évolue la star égyptienne Mohamed Salah.

Salah avait rejoint le club turc lors du dernier mercato estival, à l'issue de son contrat avec Liverpool, mais Trabzonspor a connu un début de saison poussif, ce qui a conduit au limogeage de l'entraîneur Fatih Tekke, au début du mois en cours.

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Certains médias turcs avaient récemment rapporté que Trabzonspor était entré dans des négociations sérieuses avec Guardiola, pour occuper le poste d'entraîneur vacant en échange d'un salaire colossal, s'élevant à 13 millions d'euros par an.

Mais le journal espagnol « AS » a rapporté que l'agent de Guardiola avait déclaré : « Pep n'entraînera aucun club ni aucune sélection cette saison ».









Trabzonspor occupe actuellement la quatrième place au classement du championnat turc, avec 7 points, mais l'équipe a subi un revers continental retentissant, puisqu'elle a été éliminée des barrages qualificatifs pour la Ligue Europa sur une défaite humiliante (5-0) sur l'ensemble des deux matchs, face au hongrois Ferencváros.

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