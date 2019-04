City 1-0 Brighton, sans forcer, les Citizens décrochent leur billet pour la finale

Vainqueur sur la plus petite des marges, Manchester City n'a pas eu à forcer son talent contre Brighton pour se qualifier en finale de la Cup (1-0).

Demi-finale de la Coupe d'

1-0

But : Gabriel Jesus (4')

Déjà vainqueur de la Carabao Cup au détriment de en février dernier et encore en course pour le titre de Champion d'Angleterre en , le Manchester City de Pep Guardiola avait l'occasion de s'offrir le luxe de rester en course pour décrocher un troisième titre national cette saison. En marge de la demi-finale de la Cup face à la formation de Brighton, les Mancuniens ne se sont donc pas privés de faire respecter la hiérarchie, s'imposant 1 but à 0.

Il faut dire que sur la mythique pelouse de Wembley, les Citizens n'ont pas vraiment eu à forcer leur talent pour faire fléchir leur adversaire du soir, bien aidés il faut le dire par une ouverture du score précoce du Brésilien Gabriel Jesus, aligné à la pointe de l'attaquant en l'absence de l'Argentin Sergio Aguero.

Il a suffit de 4 minutes de jeu aux Citizens

En effet, les protégés de Pep Guardiola n'ont eu besoin que de quatre minutes de jeu pour trouver la faille face à un adversaire dont le plan initial était bien entendu de tenter de garder sa cage inviolée. Bien servi par une passe inspirée de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus ouvrait le score d'une superbe tête plongeante, idéal pour débuter la rencontre et prendre le meilleur sur son adversaire en vue d'une qualification en finale de la Cup.

Après un premier acte plutôt haché entre les deux adversaires du soir, Brighton tentait bien un petit sursaut au retour des vestiaires... Sans réussite. Dans un second temps, les Citizens se faisaient très pressants sur le but de Ryan en enchaînant les passes dans la surface des Seagulls, sans réelleemnt chercher à doubler la mise et préférant au fil des minutes multiplier les transmissions plutôt que de s'exposer à une potentielle égalisation. Victoire sur la plus petite des marges pour Manchester City donc, qui affrontera le 18 mai prochain à Wembley, le vainqueur de l'autre demi-finale entre et , prévue ce dimanche.