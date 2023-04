Guardiola se lâche enfin ! Ses mots forts sur Haaland et De Bruyne

Le manager de Manchester City s'est montré beaucoup plus expressif qu'à son habitude, après le superbe succès de son équipe contre Arsenal (4-1).

Ce mercredi, Manchester City a frappé un grand coup dans la course au titre en domptant le leader Arsenal avec la manière (4-1). Une victoire qui permet au champion en titre d'avoir son destin en main pour conserver sa couronne puisque les Sky Blues peuvent désormais coiffer les Gunners avec deux matchs supplémentaires à disputer.

Guardiola fend l'armure

Ce succès retentissant porte la signature du duo De Bruyne-Haaland. Le Belge a été l'auteur d'un doublé sur deux passes décisives du Norvégien, en plus de distiller un autre caviar à Stones. Haaland, de son côté, a ajouté un but à ses deux caviars. Pep Guardiola, qui a parfois tenu des propos durs à l'égard de ses deux stars offensives cette saison, a fendu un peu l'armure.

"Erling (Håland) est une menace incroyable, s'est enthousiasmé l'Espagnol. La façon dont on jouait les saisons passées avec un faux neuf, c'était complètement différent, mais la connexion entre Kevin (De Bruyne) et Erling est extraordinaire et on a essayé de l'utiliser autant que possible. Que ce soit défensivement ou offensivement, dès les premières minutes on a été incroyablement concentrés. Et les gars ont répondu d'une façon incroyable dans un match très important".

Pour le titre, Guardiola reste vigilant. "Si on arrive à faire ce qu'on doit faire, on sera très près (du sacre) parce qu'on a aussi deux matchs en retard. Mais la réalité aujourd'hui, ça reste qu'on est deux points derrière Arsenal. Donc on prend encore match après match et on verra."