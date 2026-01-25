Guardiola se déchaîne contre un arbitre débutant, le pétage de plombs

City a facilement remporté la victoire 2-0 grâce aux buts d'Omar Marmoush et d'Antoine Semenyo, mais l'humeur de Guardiola a changé lorsqu'on l'a interrogé sur le choix de l'arbitre Farai Hallam de ne pas accorder de penalty à son équipe en première mi-temps.

Hallam arbitrait son premier match en Premier League après avoir officié en English Football League depuis 2023. Il a été appelé devant l'écran par ses collègues de la VAR à Stockley Park pour vérifier si Yerson Mosquera avait commis une main en marquant Omar Marmoush.

Et dans un exemple de plus en plus rare d'un arbitre maintenant sa propre décision plutôt que de suivre la recommandation de la VAR, Hallam a déclaré : « Après visionnage, le ballon touche le bras du joueur de Wolverhampton, qui est dans une position naturelle, donc la décision prise sur le terrain est maintenue. »

Alors que Rob Edwards, l'entraîneur des Wolves, a félicité l'arbitre pour avoir confirmé sa décision, Guardiola avait un avis différent. Il a demandé des explications à Howard Webb, le responsable des arbitres de Premier League.

Guardiola a déclaré en conférence de presse : « C'était son premier match, maintenant tout le monde le connaît. Je crois que c'est la première fois qu'il consulte la VAR et annule un penalty pour une position normale du bras. Je suis presque certain qu'Howard Webb s'exprimera demain dans les médias pour expliquer pourquoi ce n'était pas un penalty. Ce qu'ils ont fait contre Manchester United, c'est une première, car il y avait un léger doute sur la situation, n'est-ce pas ? C'est pour ça que Jeremy Doku n'a pas pu jouer contre Bodo/Glimt, à cause de la faute de Dalot. Mais ce n'est pas grave. J'attends demain ; n'attendez pas mercredi, on a la Ligue des Champions, on est occupés. Howard Webb, venez demain, expliquez-nous pourquoi ce n'était pas un penalty. »