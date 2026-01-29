Guardiola s'incline devant le coup de maitre de Mourinho

Ces deux entraîneurs de renom ont un jour évolué de part et d'autre de la rivalité acharnée qui sépare Barcelone et le Real Madrid. Ils sont désormais respectivement à la tête de Manchester City et de Benfica, et leur parcours en Ligue des Champions est prévu pour la saison 2025-2026.

Huitièmes de finale de la Ligue des Champions : Qualification directe pour City

Le géant de la Premier League, Manchester City, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition après avoir terminé dans le top 8 de la phase de groupes. Benfica, de son côté, se prépare pour les barrages après s'être hissé parmi les 24 premiers.

Les hommes de Mourinho semblaient se diriger vers l'élimination alors que le temps s'écoulait dans leur duel épique avec le Real Madrid à l'Estadio da Luz. Un rebondissement à la 98e minute a cependant bouleversé le match, provoquant l'enthousiasme à Lisbonne et à Manchester.

Le gardien de Benfica, Anatoliy Trubin, a inscrit un but exceptionnel de la tête dans le temps additionnel, permettant à son équipe de reprendre la tête devant Marseille et de maintenir ses espoirs européens. Il a également mis fin aux espoirs de remontée du Real Madrid, qui aurait pu égaliser et évincer Manchester City du top 8.

Guardiola, parmi les spectateurs, suivait la rencontre à distance après la victoire convaincante 2-0 de son équipe face à Galatasaray. Il admet que la tension était palpable à l'Etihad Stadium avant que Mourinho ne signe un nouveau coup de maître.

Guardiola a déclaré : « Nous étions tous là, donc nous ne savions pas que Benfica avait besoin d'un but pour se qualifier. Quand le gardien est monté, on s'est dit : "Pourquoi tu y vas ?" parce que le Real Madrid pouvait égaliser et nous étions éliminés. Mais c'était une bonne stratégie de la part de José de marquer le quatrième but, n'est-ce pas ? »

Ayant vu City éviter la nécessité d'un match aller-retour en barrage, avec un calendrier déjà chargé puisqu'ils continuent de concourir sur quatre fronts, Guardiola a ajouté, lorsqu'on lui a demandé s'il enverrait un mot de remerciement à Mourinho : « Oui, bien sûr. »