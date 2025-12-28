Guardiola s'en prend encore à un cameraman

Plus tôt dans la saison, en novembre, le technicien espagnol avait déjà été aperçu dans une situation cocasse avec un caméraman suite à la défaite 2-1 de City contre Newcastle United.

Guardiola a de nouveau été vu en train de s'en prendre à un caméraman au City Ground, cette fois-ci dans une ambiance survoltée, après la victoire 2-1 de Manchester City contre Nottingham Forest samedi. Tijjani Reijnders et Rayan Cherki ont marqué pour les visiteurs, tandis qu'Omari Hutchinson a brièvement égalisé pour les locaux en seconde période.

À la fin du match, l'entraîneur de City s'est approché de la tribune visiteurs et a applaudi les supporters, lorsqu'une caméra s'est braquée sur lui. Il a d'abord fixé intensément la caméra avant de faire comprendre, sur le ton de la plaisanterie, qu'il voulait que le caméraman s'en aille.

En novembre, après la défaite 2-1 de City contre Newcastle United, Guardiola a eu une discussion animée avec le capitaine des Magpies, Bruno Guimaraes. Les deux hommes semblaient parfois tendus. L'entraîneur de 54 ans a également paru s'en prendre à un caméraman, peinant à garder son calme.

L'ancien joueur du FC Barcelone a toutefois présenté des excuses publiques pour son comportement, déclarant aux journalistes : « Je m'excuse. J'en suis gêné, honteux. Je n'aime pas ça. Je me suis excusé immédiatement auprès du caméraman. Je suis comme je suis. Après 1 000 matchs, je ne suis pas parfait, je fais de grosses erreurs. Ce n'est pas le problème. Ce qui est sûr, c'est que je défends toutes les équipes et mon club, c'est certain. La raison est simple : je veux défendre mon équipe et mon club. »

L'entraîneur de City a également expliqué sa conversation avec Guimaraes : « On connaît Bruno depuis des années et après chaque match, même à l'Etihad, on discute dans le tunnel ou ailleurs, systématiquement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nos chemins se croisent toujours et j'ai toujours de bonnes relations avec lui. J'adore ça. Je suis quelqu'un d'émotif, j'aime parler, gesticuler, tout ça. »