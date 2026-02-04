Goal.com
Hocine Harzoune

Guardiola s'en prend à Trump, la grosse colère

Pep Guardiola a vivement critiqué l'administration du président américain Donald Trump suite à la mort de Renee Good et de l'infirmier Alex Pretti, tués par des agents de l'ICE.

L'entraîneur de Manchester City a prononcé un vibrant plaidoyer en faveur des droits de l'homme lors d'une conférence de presse, rompant son silence habituel pour condamner le « génocide » en Palestine et appeler à la compassion pour les migrants traversant la Manche.

Guardiola a fermement condamné les récentes actions des agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) aux États-Unis, remettant directement en question la politique de Trump. Visiblement ému, l'entraîneur catalan a évoqué la mort tragique de Renee Good et d'Alex Pretti, infirmier en soins intensifs, tués lors d'opérations de l'ICE.

Guardiola a établi un contraste saisissant entre les valeurs de l'assistance et la brutalité de l'incident, s'interrogeant sur la justification d'une telle violence par quelque administration que ce soit. « Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique, Renee Good et Alex Pretti ont été tués », a déclaré Guardiola. « Imaginez le NHS, cinq ou six personnes autour de lui, allongées sur la pelouse, et dix balles. Dites-moi comment vous pouvez justifier ça ? »

L'entraîneur de City, souvent réticent à s'engager dans le débat politique durant son mandat en Angleterre, a suggéré que la visibilité de ces injustices rendait le silence impossible. « Aujourd'hui, nous le voyons, avant nous ne le pouvions pas. Ça me fait mal », a-t-il ajouté. « Si c'était l'autre camp, ça me ferait mal aussi. Je suis désolé, je me lèverai, je serai toujours là. Toujours. Tuer des milliers d'innocents ? Ça me fait mal. C'est aussi simple que ça. »

Élargissant son propos au-delà des États-Unis, Guardiola a prononcé un discours poignant sur l'état des conflits dans le monde, qualifiant notamment la situation à Gaza de « génocide ». Il a exprimé sa profonde frustration face au fait que, malgré l'abondance d'informations et d'images en direct de souffrances, le monde choisisse souvent de détourner le regard.

« Jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu sous les yeux une telle clarté qu'aujourd'hui : le génocide en Palestine, ce qui s'est passé en Ukraine, en Russie, partout dans le monde, au Soudan, partout », a-t-il déclaré.

« Ce qui se passe sous nos yeux ? Voulez-vous le voir ? C'est notre problème en tant qu'êtres humains. C'est notre problème à tous. »

Pour Guardiola, cette question transcende les clivages politiques et touche à l'humanité la plus profonde. Il a évoqué la douleur viscérale qu'il ressent en voyant des images de familles détruites par la guerre. « Je ne peux pas imaginer comment on peut rester insensible, en voyant ces images chaque jour, ces pères, ces mères, ces enfants, ces vies brisées, sans ressentir un minimum d'empathie ? Je suis désolé, mais je ne peux pas rester insensible. »

