Guardiola resté évasif sur une arrivée éventuelle de Kane

Le manager de Manchester City refuse d'être impliqué dans une discussion au sujet d'Harry Kane.

Pep Guardiola a refusé d'être sondé à nouveau sur son intérêt pour Harry Kane, l'attaquant de Tottenham doit, pour rappel, affronter Manchester City lors du match d'ouverture de la Premier League, dimanche.

Le boss de City a confirmé l'intérêt du club pour Kane lors de sa conférence de presse avant la finale du Community Shield et Goal a annoncé en juin que City devait faire une offre de 100 millions de livres sterling pour le joueur.

City se rend à Tottenham dimanche lors du match d'ouverture de la Premier League, ajoutant un autre niveau d'intrigue à cette saga.

Kane est retourné à l'entraînement de l'équipe première des Spurs vendredi et Nuno, le nouvel entraîneur du club londonien, n'a pas encore décidé s'il sera disponible pour le match contre City.

Pressé sur le sujet en conférence de presse ce vendredi, Guardiola s'est exprimé. "J'ai répondu à cette question lors de la conférence de presse précédente. C'est un joueur de Tottenham, je ne vais pas parler de lui. J'ai fait une exception la dernière fois, d'habitude, je ne parle pas de transferts."

Lorsqu'on lui a demandé si City pouvait avoir autant de succès que la saison dernière en jouant sans attaquant, il a ajouté: "Nous avons joué avec des attaquants reconnus avec [Sergio] Aguero et Gabriel [Jesus]. Malheureusement, Aguero a été blessé, quand il était en forme, il était un élément important de l'équipe."

"C'était un bon attaquant et Gabriel est un bon attaquant. Parfois, nous jouons avec une approche différente, mais l'intention est la même de contrôler le jeu et de marquer autant que possible, avec ou sans attaquant."

L'article continue ci-dessous

Goal comprend que le président des Spurs, Daniel Levy, n'envisage toujours pas de vendre l'international anglais, bien qu'une offre énorme pourrait encore le faire changer d'avis.

Kane veut que le mouvement se réalise et n'a pas caché son désir de vouloir gagner des trophées, et considère City comme l'endroit idéal pour faire de ses ambitions une réalité.