Guardiola perd le contrôle face à un journaliste

Pep Guardiola a averti ses joueurs de Manchester City que Manchester United reste une menace directe dans la course de titres de Premier League.

De nombreux observateurs font de City le futur champion d'Angleterre et il est vrai que les hommes de Guardiola possèdent 11 points d'avance au classement malgré leur défaite surprise 2-0 face à Derby dimanche dernier.

A dix journées de la fin, City reçoit Southampton mercredi. Un Southampton qui a perdu huit de ses neuf derniers matchs de Premier League contre City, mais Guardiola ne prend rien pour acquis, notamment concernant la course du titre.

Interrogé sur les chances de United de réaliser une "remontada", Guardiola se méfie : "Bien sûr. Tant que la course au titre n'est pas pliée, tout peut arriver. Personne ne pensait que nous ferions 21 victoires de suite, alors tout peut arriver et United peut le faire."

"Nous avons encore dix matches à jouer et nous devons en gagner six ou sept pour être sacré mathématiquement. Mercredi, nous allons essayer de gagner le premier. Je pense que tout le monde a réalisé à quel point il est difficile de gagner des matches. En Premier League, c'est tellement compliqué, si difficile. Parfois, il est bon de se remémorer ce que nous avons fait et de ce que nous devons faire. Nous sommes encore en vie dans toutes les compétitions et la partie importante de la saison arrive", a-t-il ajouté.

Mais alors que la conférence de presse se passait à merveille, Guardiola n'a pas apprécié la question d'un journaliste, qui lui demandait si City pouvait gagner 9-0, comme l'ont fait Leicester City et United face aux Saints.

"Nous allons marquer 18 buts ! Ce sera le résultat ! Quelle question... Pensez-vous que je blague et que nous marquerons 18 buts ? Ce sera déjà un incroyable succès le simple fait de gagner ce match", s'est agacé le coach catalan.