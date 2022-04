Guardiola pas pressé de quitter Manchester City

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a balayé ce vendredi les rumeurs d'une offre de la Fédération brésilienne. Et, il a surtout indiqué qu’il était très heureux au sein de son club de Manchester City.

Il a été suggéré la veille que Guardiola avait une proposition pour entraîner la sélection auriverde après la Coupe du monde de cette année. Tité prévoyant de se retirer de son poste et le technicien catalan deviendrait alors le principal candidat à sa succession. Il n’en est rien cependant. Du moins, c’est ce qu’affirme ce dernier.

L'article continue ci-dessous

Guardiola se dit comblé à Manchester City

« Pas aujourd'hui, allez, a-t-il commencé par lâcher aux journalistes, les priant de ne pas tomber dans le piège des tabloïds. Je suis sous contrat ici, je suis si heureux ici. Je suis prêt à rester pour toujours ici. Il ne peut pas y avoir de meilleur endroit où être. Je prolongerais le contrat de dix ans mais je ne le ferais pas. Ce n'est pas le moment. Je ne sais pas d'où ça vient ».

Guardiola a enchéri en confiant qu’il était pleinement satisfait de son équipe. Il a même assuré être comblé de pouvoir diriger ce groupe : « On dirait que lorsque vous faites l'éloge de votre équipe, vous faites mon éloge, mais c'est loin d'être mon intention. Mon équipe, c'est la meilleure. Quand nous perdons des points, la façon dont nous le faisons est la façon dont nous montrons que nous sommes bons. Nous ne perdons jamais notre intention ou notre honnêteté en tant qu'équipe. Comment profiter du sport en gagnant et en perdant. Après de nombreuses années dans ce pays, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est difficile. Quand les gens disent que City est le meilleur, ils veulent avoir un filet. Quand ils disent que Man City est la meilleure équipe, c'est parce qu'ils ont mis un filet quand ils perdent et quand ils gagnent, ils disent "à quel point sommes-nous bons". Je dirais que oui, vous avez raison, nous sommes les meilleurs.J'aime admettre que mes joueurs sont exceptionnels ».

« Ce n'est pas parce que nous sommes en avance sur les autres, c'est parce qu'ils (les adversaires) sont incroyables, a-t-il poursuivi. Vous les voyez et les analysez et vous vous dites "oh mon dieu". Tout est au top. C'est ce dont j'ai besoin personnellement pour m'améliorer. Allez, essayons de les battre et de voir ce que nous pouvons faire pour les battre. C'est pour cela que j'aime ça et que je suis ici aujourd'hui pour le match de dimanche. Je dors comme un bébé cette année. J'ai hâte d'être à dimanche, peut-être demain, ce serait encore mieux ».