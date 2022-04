Guardiola futur sélectionneur du Brésil ?

La fédération brésilienne de football ambitionne de nommer Pep Guardiola à la tête de sa sélection nationale juste après le Mondial au Qatar. Elle serait même "très confiante" sur le fait que l’actuel coach de Manchester City acceptera sa proposition. C'est ce que rapporte le site du quotidien Marca, jeudi après-midi.

L'actuel sélectionneur du Brésil, Tite, a récemment surpris tout le monde en révélant qu'il allait quitter son poste après le tournoi planétaire, prévu l’hiver prochain. "Je vais aller jusqu'à la fin de la Coupe du monde, a déclaré Tite à SporTV. Je n'ai aucune raison de mentir ici. Je ne veux pas gagner de n'importe quelle façon. J'ai tout gagné dans ma carrière, la seule chose qui manque est la Coupe du monde."

Le Brésil est actuellement favori pour remporter le tournoi au Qatar, ayant impressionné tout au long des qualifications. Mais, on pense déjà à l’après-tournoi. Et c’est pourquoi ils ont identifié Guardiola comme le candidat idéal.

Le Brésil veut Guardiola jusqu’en 2026

La fédération brésilienne est prête à tout miser sur l'Espagnol et a déjà commencé à discuter avec Pere Guardiola, le frère et représentant de Pep. Ils sont prêts à offrir à Guardiola un contrat de quatre ans jusqu'à la Coupe du monde 2026 avec un salaire qui tournerait autour des 12 millions d'euros par an. Si cette somme est conséquente pour un entraîneur d'une équipe nationale, elle est bien inférieure à son salaire actuel de 20 millions d'euros à Man City. Mais le Brésil est "très confiant" dans sa capacité à persuader Guardiola d'accepter le poste.

L'article continue ci-dessous

L'ancien manager du FC Barcelone a un contrat à Man City qui court jusqu'en 2023. Il reste donc à savoir s'il serait prêt à partir cet été ou à attendre l'été prochain.

Guardiola a précédemment admis qu'il était intéressé par le fait de prendre en main une équipe nationale en indiquant : "La prochaine étape sera une équipe nationale, oui, s'il y a une chance. Je dois faire une pause après sept ans (à City), je dois m'arrêter pour regarder, apprendre des autres joueurs et peut-être que c'est la voie que je vais prendre. (...) J'aimerais être entraîneur à l'Euro, une Copa America, une Coupe du monde."

Et lorsqu'on l'interroge sur l'équipe brésilienne actuelle, Pep ajoute : "C'est une équipe nationale fantastique. Le Brésil est toujours un candidat important ou un favori. Il l'a toujours été et il le sera toujours".