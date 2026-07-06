Guardiola ou Slot pour diriger les Oranje ? Driessen affiche une préférence nette

Valentijn Driessen estime que Pep Guardiola est un candidat bien plus pertinent pour le poste de sélectionneur des Oranje qu’Arne Slot. Selon lui, l’entraîneur sans club correspond mieux à la philosophie du football néerlandais, comme il l’explique dans Kick-Off.

« Si vous pouvez recruter Guardiola, il faut toujours le faire », tranche l’expert football du journal De Telegraaf, lorsque la succession de Ronald Koeman est évoquée. « Parce qu’il incarne pleinement la philosophie du football néerlandais. »

« Il a longtemps travaillé comme entraîneur de club. Si vous devez choisir entre Guardiola et Slot, vous avez là une figure de proue pour votre produit d’exportation national qu’est le football. C’est tout simplement imbattable », déclare Driessen, qui affiche une nette préférence pour l’entraîneur qui vient de quitter Manchester City.

Driessen exhorte la KNVB à agir vite : « Regardez les Allemands : ils frappent vite. Ils désignent leur homme – Jürgen Klopp, en l’occurrence – et passent à l’action. De Zeist, on n’entend toujours rien. »

« Pourtant, plusieurs excellents candidats sont désormais disponibles, alors qu’ils ne l’étaient pas en janvier », conclut-il.

« La KNVB a joué avec le feu. Cela pourrait s’avérer payant aujourd’hui, mais cela n’a rien d’une politique réfléchie », tranche l’observateur des Oranje, qui attribue un carton rouge au directeur du football de haut niveau, Nigel de Jong.

« On ignore ce qu’ils font en coulisses. Peut-être qu’après l’élimination en Coupe du monde, ils travaillent 23 heures par jour sur les candidats », conclut Mike Verweij.