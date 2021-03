Guardiola n'était pas fier de City en début de saison

L'entraîneur espagnol est revenu sur le mauvais début de saison de ses joueurs, auxquels il a dû rappeler les principes de jeu des Citizens.

Pep Guardiola a admis qu'il n'était pas fier de son équipe "méconnaissable" de Manchester City en début de saison. Les Skyblues se dirigent sans relâche vers leur cinquième titre de Premier League en ce moment, avec une grande avance sur Leicester et l'ensemble des poursuivants.

Les Citizens étaient neuvièmes au classement et à huit points du leader Liverpool après leur match nul 1-1 contre West Brom en décembre, mais Guardiola a supervisé une remarquable série de 21 victoires successives depuis ce match, ayant été contraint de mettre les points sur les i pendant cette période.

"Ce n'était pas seulement ce match spécifique contre West Brom. C'était les derniers matchs avant West Brom", a déclaré Guardiola à Sky Sports avant le derby de City contre Manchester United à l'Etihad ce dimanche.

"Je suis toujours un spectateur - je suis un manager mais un spectateur. Je veux profiter, je veux voir mon équipe jouer comme elle doit jouer, et je ne l'ai pas regardée pendant très, très longtemps.

"J'ai perdu à Barcelone, j'ai perdu à Munich, mais je reconnais toujours mon équipe, et pendant cette période, je ne pouvais pas la reconnaître, je n'aimais pas ça.

"Parfois, nous avons un ou deux jours pour réfléchir, j'ai parlé avec mon staff, nous avons discuté de beaucoup de choses et nous avons parlé du processus de ce qu'il faut faire.

"J'ai dit 'les gars, nous l'avons fait ici en Angleterre, nous l'avons fait en Allemagne et en Espagne aussi, alors nous revenons à nos principes, faisons ce que nous avons à faire et essayons de le refaire'.

"Il n'y a aucune garantie de gagner des matchs mais au moins nous serons fiers, nous reconnaîtrons ce que nous voulons être, la façon dont nous voulons vivre, et après, c'est un match, une autre victoire, la confiance augmente, la confiance augmente et cela nous aide à être dans la position où nous sommes."

City n'a pris que 20 points sur ses 12 premiers matches de Premier League, mais a remporté les 15 suivants pour devancer ses rivaux en tête du classement.

Arsenal, Tottenham, Liverpool et Chelsea ont tous été balayés au cours de cette série, tandis que des progrès ont également été réalisés en FA Cup, Carabao Cup et Ligue des champions.

Les hommes de Guardiola ont éliminé United à Old Trafford pour atteindre la finale de la League Cup et ont évité les contrariétés contre Cheltenham et Swansea pour se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup.

City a également mis un pied en quarts de Ligue des champions en battant le Borussia Mönchengladbach 2-0 au match aller de leur huitième de finale.