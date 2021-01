Guardiola ne supporte pas les critiques à l'encontre de Benjamin Mendy

L'entraîneur espagnol a déclaré que le défenseur français "avait de bonnes intentions" malgré qu'il ait enfreint le protocole lors du jour de l'an.

Pep Guardiola a répondu aux critiques concernant Benjamin Mendy, disant qu'ils devraient se regarder dans le miroir après que l'arrière gauche de ait été surpris en train de violer les règles du coronavirus. Alors que le virus se propage de nouveau au Royaume-Uni et que le nombre de contaminé augmente à nouveau, Mendy a enfreint les règles du gouvernement en mélangeant les ménages lors d'une fête du Nouvel An jeudi soir.

Suite à cette révélation, Manchester City a publié un communiqué exprimant sa "déception" face au comportement du défenseur français. "Bien qu'il soit entendu que des éléments de cet incident ont été mal interprétés dans les rapports et que le joueur s'est publiquement excusé pour son erreur, le club est déçu d'apprendre la transgression et mènera une enquête interne", indique le communiqué du club mancunien.

Malgré la déception du club, Guardiola a tout de même sélectionné Mendy dans son groupe alors que Manchester City battait 3-1 à Stamford Bridge. S'exprimant lors de sa conférence de presse d'après-match après que Mendy ait été un remplaçant inutilisé, Pep Guardiola a manifesté son mécontentement face aux critiques concernant les actions du joueur de 26 ans. "Il avait de bonnes intentions avec le cœur qu'il a, mais il doit comprendre certaines choses".

"Dans la société, nous jugeons l'autre, mais ce serait mieux de se juger nous-mêmes"

"Il a invité deux ou trois personnes le soir du Nouvel An, elles ont toutes été testées négatives, mais elles étaient chez lui. J'aimerais savoir combien les gens avaient cinq ou six personnes à la maison le soir du réveillon du Nouvel An, j'en suis à peu près certain", a déclaré l'entraîneur de Manchester City. "Normalement, dans la société, nous jugeons l’autre, ce serait mieux si nous nous jugeons nous-mêmes".

"Je suis sûr que Benjamin s’améliorera et la prochaine fois, il sera plus prudent. Il a enfreint les règles, je ne le justifie pas, il ne peut pas le faire. Mais ne donnez pas de leçons aux autres, ne donnez pas d'exemples des joueurs pour la société. Nous devons tous faire ce que nous devons faire. Bien sûr, ce qu’il a fait n’était pas correct, mais ne le jugez pas trop, si nous regardons ce que nous avons fait pour le réveillon du Nouvel An, beaucoup de gens ont peut-être fait de même", a ajouté l'Espagnol.

"Il est facile de juger les autres." Pep Guardiola a ajouté qu'il n'avait jamais envisagé de laisser Benjamin Mendy hors de son équipe pour le voyage à Stamford Bridge. "Il fait partie du groupe, il est l'un des bons gars, il est aimé dans notre groupe, il était l'un des joueurs les plus actifs dans les tribunes. C'est un gars spécial pour nous tous et il a un cœur incroyable", a conclu le technicien des Cityzens qui lui a toutefois préféré Zinchenko dans le onze de départ ce dimanche.