Guardiola ne s'enflamme pas

Avant le choc contre Crystal Palace, Guardiola refuse de s'enflammer en conférence de presse.

Blackout des réseaux sociaux J

e ne suis pas du genre à parler de leur vie personnelle aux joueurs. Ils doivent décider par eux-mêmes. Respectez les autres comme une position normale dans nos vies. Ce qu'ils veulent faire, ils veulent le faire. Je parle pour moi, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan mais en même temps c'est une bonne initiative car tout est lié à l'éducation. Nous allons le suivre.

Comparez lu futur titre aux précédents

Laisse-moi essayer de gagner à Crystal Palace. Ne me demandez pas ce que je ressentirai quand je ne l'aurai pas vécu parce que cela ne s'est pas produit. Je sais que vous êtes curieux de l'anticiper, mais nous avons vu hier un autre exemple du concurrent auquel nous sommes confrontés. United est une équipe extraordinaire et nous avons besoin de cinq points pour être champions. Demain, nous avons une opportunité incroyable de franchir cette étape. Une fois que nous aurons gagné ce match , nous réfléchirons à ce qui va se passer et ensuite vous pourrez me demander ce que je ressens. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est récupérer au mieux du match que nous avons joué à Paris. C'est notre sixième match consécutif à l'extérieur. c'est beaucoup de voyages et nous sommes fatigués à bien des égards et c'est pourquoi nous y voyageons, nous jouons demain à 12h30 nous n'avons pas de temps supplémentaire pour récupérer de Paris et nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour décrocher une victoire importante être plus proche que jamais d'être champions après avoir joué pendant 10 mois. Je suis désolé de ne pas répondre à votre question mais c'est la réalité.

City fait mieux l'extérieur qu'à la maison

"Je ne sais pas! Je n'ai pas les réponses. Nos fans nous manquent. Je ne sais pas. On a eu de meilleurs résultats contre United à l'extérieur qu'à domicile, c'est comme ça. Je ne peux pas vous répondre. A domicile ce n'est pas un gros avantage sans fans, quand on joue à Paris ce n'est pas une grande différence par rapport à mardi prochain car il n'y a pas de fans. Je n'ai pas d'explication. Le point en général est ce que nous avons montré cette saison à domicile et à l'extérieur est si bon en termes de cohérence. Nous déposons des points à domicile mais pas beaucoup. Je ne me soucie que de gagner les cinq points dont nous avons besoin pour être champions.

Raisons du succès

La raison du succès de la saison jusqu'à présent est la qualité et l'humanité des joueurs. Le second n'est pas de penser trop loin et bien sûr tous les managers veulent demander aux joueurs de s'exprimer comme ce qu'ils sont en tant qu'équipe. Dans les matchs importants où vous n'avez pas de seconde chance, Palace est un match important, mais dans les matchs à élimination directe comme Chelsea, Tottenham ou Paris, il n'y a pas de demi-chances et l'approche est d'essayer d'atteindre notre niveau dans cette étape. Il y aura un autre exemple mardi prochain. Mais sans la qualité et l'humanité des joueurs, vous pouvez exiger ou suggérer quelque chose, mais s'ils ne l'ont pas, nous ne l'avons pas.

Il évalue son équipe

Dans notre période durant ces cinq saisons ensemble, c'est la même chose que le premier PL que nous avons remporté. Nous sommes presque les mêmes gars avec la même identité. Comme l'époque, cela implique plus de monde - Sheikh Mansour et Khaldoon ont repris le club et cela a permis le développement des joueurs, des installations, de tous les départements du club. Je le sens - je viens de Barcelone et du Bayern Munich donc je sais de quoi je parle. C'est incroyable. Vous commencez à vous inspirer de Mark Hughes, puis de réussir avec Roberto Mancini, Manuel et de nombreux directeurs sportifs et PDG au cours de cette décennie. Ce fut une ère réussie pour ce club. Il n'y a pas que les gens du moment, c'est sûr.