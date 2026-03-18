Guardiola : "Mon plus grand adversaire n'est pas le Real Madrid"

Malgré cette quatrième défaite face au Real Madrid en phase à élimination directe de la Ligue des Champions en cinq ans, il n'a pas considéré les Merengues comme son plus grand défi en tant qu'entraîneur.





Comme lors du match aller au Santiago Bernabéu, l'équipe de Guardiola a dominé le début de rencontre, mais n'a pas réussi à concrétiser ses occasions. Le penalty de Vinicius Junior et l'expulsion de Bernardo Silva après 20 minutes ont quasiment anéanti leurs espoirs de revenir dans la partie.





« Nous sommes une équipe extraordinaire, vraiment extraordinaire. Les 15 premières minutes aujourd'hui ; les 15 premières minutes au Bernabéu. L'erreur qui a mené à notre premier but… nous n'avons pas bien défendu sur un long ballon vers Valverde. Nous sommes une équipe extraordinaire, nous jouons un très beau football. Félicitations au Real Madrid et à vous tous (rires) », a-t-il déclaré au Diario AS après le match.





« Nous avons un énorme potentiel, de jeunes joueurs talentueux. Nous ne sommes pas encore une équipe au complet ; nous l'étions par le passé, à tous les niveaux, mais ce n'est plus le cas. Il reste des matchs à jouer, nous allons prendre les bonnes décisions pour ces matchs, et nous reviendrons en Ligue des Champions. J'en fais partie ; si j'affirme que nous y retournerons, c'est parce que j'en fais partie. Pourquoi tout le monde cherche-t-il à me faire partir ? J'ai un contrat. J'aimerais que ce club ait les mêmes exigences que le Real Madrid, où ne pas gagner la Ligue des Champions est considéré comme un échec. Mais peut-être y arriverons-nous… »





« J'aurais aimé vivre l'expérience d'un match à 11 contre 11. »





Des rumeurs circulent selon lesquelles Guardiola pourrait quitter Manchester City cet été, malgré une année restante à son contrat. Il devrait se pencher sur son avenir la semaine prochaine, mais il a affirmé avec conviction avoir l'énergie nécessaire pour se remobiliser et remobiliser son équipe.





« On passe à autre chose. Dans une carrière, il y a des bons et des mauvais résultats. Il faut se relever, se préparer pour la finale et terminer l'année. C'est dur d'être éliminé de la Ligue des Champions, mais cette compétition est très exigeante. Voilà. J'aurais aimé vivre ce match à 11 contre 11, même s'ils avaient marqué.»





À 10 contre 9, alors qu'ils menaient 4-0, c'était impossible. L'avenir est prometteur, nous avons de nouveaux joueurs, et le sport est fait de défis. Je félicite le Real Madrid. Nous n'avons pas joué à 11 contre 11 pour voir comment les choses se passeraient. Je félicite le Real Madrid ; le match aller a décidé de la qualification. J'aurais aimé jouer à 11 contre 11. Beaucoup d'entre nous disputent la Ligue des Champions pour la première fois, vraiment beaucoup. Dans les premières minutes, là-bas comme ici, nous avons bien joué. Nous avons essayé, et nous étions là. Je ne sais pas ce qui se serait passé à 11 contre 11. Nous aurions peut-être perdu de toute façon, mais on ne le saura jamais.





« Arbeloa a une longue carrière devant lui » – Guardiola





L'entraîneur du Real Madrid, Arbeloa, a été largement salué pour sa performance lors de cette double confrontation, et Guardiola a été interrogé sur son impression concernant son homologue.





« Bien, j'ai apprécié [ce que j'ai vu]. Leur relance depuis la défense était très bonne, ils ont bien combiné, avec beaucoup de qualité. Une très bonne impression, je lui prédis une longue carrière. »





Guardiola : « Mon plus grand défi, c'était Klopp, pas le Real Madrid »





Après avoir infligé une nouvelle défaite au Real Madrid en Ligue des Champions, on a demandé à Guardiola si les Merengues représentaient son plus grand défi depuis son arrivée à Manchester City.





« Mon plus grand défi a été Klopp. Ici, en Espagne, on ne se rendait pas compte de ce que c'était. Jouer autant de fois contre le Real Madrid, avec la génération que nous avions, on était à la hauteur. On a gagné les deux matchs. Statistiquement, c'est similaire ; ils nous ont éliminés plus souvent, mais vu notre façon de jouer, je pense qu'ils le savent aussi. »





Le Real Madrid affrontera très probablement le Bayern Munich en quarts de finale, ce dernier ayant un avantage de 6-1 après son match aller contre l'Atalanta.