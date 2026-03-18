Guardiola mis à la retraite par le Real Madrid ? La grosse décision

L'entraîneur catalan a assuré être motivé pour poursuivre son contrat jusqu'à sa dernière année, mais aucune décision définitive ne semble avoir été prise.





Guardiola était visiblement agacé après l'expulsion de Bernardo Silva, qui a quasiment anéanti les espoirs de qualification de son équipe en Ligue des Champions après seulement 20 minutes de jeu à l'Etihad. Interrogé par la télévision espagnole lors de sa conférence de presse d'après-match sur sa capacité à rester entraîneur de Manchester City la saison prochaine, il a répondu : « Oui, beaucoup d'énergie », avant de quitter le terrain, selon le Diario AS.





Guardiola réfléchira à son avenir à Manchester City la semaine prochaine.





D'après le DM via Sport, Guardiola se penchera sur son avenir la semaine prochaine, après la finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal ce week-end. Il en informera ensuite le directeur sportif Hugo Viana, qui a déjà sondé des candidats potentiels, dont Enzo Maresca. Guardiola approuve cette situation, estimant qu'il est bénéfique pour lui que le club dispose d'un plan B.





Le biographe de Guardiola s'attend à ce qu'il honore son contrat.





Malgré la pression croissante sur Guardiola suite à une nouvelle élimination en Ligue des Champions, son biographe, Marti Perarnau, a déclaré à Cadena SER avant le match qu'il s'attendait à ce qu'il honore son contrat la saison prochaine. Bien qu'il ait admis qu'il s'agissait plus d'une intuition que d'une information, il a confirmé qu'aucune décision n'avait été prise et que Guardiola conservait la même intensité et la même motivation qu'auparavant.





Selon la presse anglaise, il y a des jours où c'est effectivement le cas, et d'autres où le technicien de 55 ans est moins énergique. Guardiola entame sa dixième saison à City et bénéficie de tous les moyens qu'il a demandés. Avant de prendre les rênes de Manchester, il était d'avis qu'un entraîneur a un cycle de trois à quatre ans dans n'importe quel club.