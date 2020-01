Guardiola : "Liverpool peut battre notre record de plus de 100 points"

Le manager de City estime que Liverpool est capable de rééditer la performance des Eastlands en 2018 quand ils ont franchi la barre des 100 points.

Pep Guardiola a reconnu que le record de points sur une saison que détient son équipe de pourrait bien être battu cette saison. Les Reds de étant sur le point d'effacer la marque des 100 points qu'ont décrochée les Eastlands en 2017/18.

À l'époque, atteindre le nombre à trois chiffres était considéré comme un accomplissement remarquable. Même les «Invincibles» d' de 2003-2004 n'ont récolté que 90 points en 38 matches, City imposant alors une domination nationale d'un tout nouveau style. Les Sky Blues ont poursuivi sur la même lancée la saison dernière en s'assurant 98 points, devançant d'un rien Liverpool au classement.

City a levé le pied, en revanche, durant l'exercice en cours du championnat anglais, alors que les Reds de Jurgen Klopp ont continué à carburer à pleine régime. Et ils sont sur le point de signer la meilleure saison de l'histoire Outre-Manche. Les Sky Blues ont placé la barre très haut, mais celle-ci pourrait être levée encore plus haut par une équipe qui a déjà effacé un certain nombre de records au cours d'une campagne de 23 matchs avec 22 victoires.

Lorsqu'il lui a demandé s'il s'attend à ce que Liverpool dépasse la barre des 100 points, Guardiola a déclaré: «Oui, cela peut arriver. Les records sont là pour être battus. Nous l'avions effacé alors qu'il se disait qu'on ne pourrait pas le faire. Et tôt ou tard, le nôtre sera aussi battu. L'histoire en témoigne clairement. Ce n'est pas facile de battre Liverpool, ils ont trouvé un moyen de gagner des matchs sans interruption ».