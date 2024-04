Guardiola, le tacle qui fait mal

Pep Guardiola a poursuivi ses relations tendues avec les médias dans la capitale espagnole après le match nul contre le Real Madrid mardi soir.

On a beaucoup parlé de la fermeture du toit du Santiago Bernabéu pour éviter le bruit, mais Guardiola a estimé qu'il y avait d'autres améliorations que le président du Real Madrid, Florentino Perez, aurait pu faire.

Avant le match, Guardiola a été interrogé sur le fait de savoir si ses joueurs tenteraient de provoquer Vinicius Junior pour qu'il reçoive un carton jaune qui entraînerait sa suspension pour le match retour, une suggestion qu'il n'a pas relevée.

Un problème de pelouse

Après le match, Guardiola a de nouveau été interrogé sur le toit, mais a laissé entendre que la pelouse n'était pas à la hauteur. "J'aime voir le ciel, honnêtement. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Maintenant, il faut juste s'occuper de la pelouse, il faut juste l'améliorer. Florentino n'a plus qu'à se préoccuper d'avoir ensuite une bonne pelouse, comme Madrid en a toujours eu, comme une moquette."

Rodri Hernandez a également déclaré à Diario AS qu'il estimait que la pelouse était en mauvais état et que cela avait un peu nui à Manchester City, mais qu'il ne s'agissait pas d'une excuse. De son côté, Relevo rapporte que l'équipe du Real Madrid était également frustrée par la qualité de la pelouse. C'est un problème chronique à Bernabeu, qui n'a pas été aidé par la poussière et la saleté créées par les travaux de rénovation autour du stade.