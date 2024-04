Guardiola, le gros avertissement

Pep Guardiola a demandé aux joueurs de Manchester City de rester concentrés

Guardiola veut éviter un effondrement semblable à celui de Liverpool dans la lutte pour le titre de Premier League.

Grâce à sa large victoire 4-0 sur Brighton, City a réduit l'écart avec le leader Arsenal à un seul point et a dépassé Liverpool pour s'emparer de la deuxième place du classement. L'impressionnante victoire a été alimentée par le doublé de Phil Foden et les buts de Kevin De Bruyne et Julian Alvarez.

Ce triomphe est intervenu après la décevante défaite de Liverpool face à Everton (2-0) et la cuisante défaite de Crystal Palace (1-0), qui a fait perdre à la ville son avance en tête du classement. Guardiola a tiré les leçons de la chute soudaine de Liverpool et a insisté sur l'importance de rester vigilant, surtout à l'approche d'échéances difficiles.

"J'ai dit aux joueurs que ce qui est arrivé à Liverpool peut nous arriver et peut arriver à Arsenal", a déclaré l'Espagnol.

"Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'ils perdent contre Crystal Palace et hier, mais cela peut nous arriver, c'est le football. Les joueurs d'Everton jouent pour éviter la zone de relégation et nous avons un match similaire à Nottingham Forest (dimanche) et ils jouent pour leur vie", a-t-il ajouté.

"Peut-être parce qu'ils ont été un vrai concurrent pour nous pendant de nombreuses années, mon appréciation de Liverpool est plus élevée que jamais. Mais le titre est là (pour Liverpool) parce que je connais le caractère de cette équipe. Ils vont se battre jusqu'au bout et nous devons le faire aussi.

Malgré ses succès passés, Guardiola reste prudent et ne compte pas uniquement sur l'histoire pour propulser City vers un nouveau titre. Il insiste sur la nécessité de poursuivre les efforts et de se concentrer sur les cinq matches restants pour remporter le sixième titre de l'ère Guardiola.

"J'aimerais dire oui, mais je ne sais pas", a-t-il déclaré.

"Il n'y a pas de raison que ce que nous avons fait par le passé se reproduise à l'avenir. Pour recommencer, il faut faire en sorte que cela se produise. Nous savons pour quoi nous jouons.

"Nous savons que si nous ne gagnons pas ou si nous faisons match nul, nous n'aurons pas la possibilité de nous battre jusqu'à la fin, alors bien sûr, la pression est là, sinon nous ne pouvons pas être aussi performants. Il reste cinq matches et on passe au suivant".

City affrontera Nottingham Forest dimanche lors de son prochain match de Premier League.