Guardiola joue un sale tour au Barça pour le "nouveau Messi"

Ces dernières semaines, Claudio Echeverri a fait l'objet de nombreuses spéculations.

Ce jeune homme de 17 ans est l'un des plus grands espoirs du football mondial, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens de premier plan.

Le FC Barcelone est l'un des clubs les plus intéressés par Echeverri, qui a fait forte impression lors de la récente Coupe du monde des moins de 17 ans avec l'Argentine. Cependant, bien que le joueur lui-même soit très enthousiaste à l'idée de rejoindre la Catalogne, River Plate a rejeté une offre d'environ 25 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Le FC Barcelone a depuis refroidi son intérêt pour des raisons financières, ce qui a permis à Manchester City de prendre la tête de la course à l'acquisition d'Echeverri. Cette course semble aujourd'hui gagnée, Gaston Edul rapportant qu'un accord a été trouvé entre les champions d'Europe et River.

Man City paiera 25 millions d'euros pour Echeverri, qui restera à River Plate pour les 6 à 12 prochains mois sous forme de prêt. Il devient le dernier jeune joueur très apprécié que le FC Barcelone n'a pas pu recruter, l'autre étant Gabriel Moscardo.