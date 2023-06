Guardiola humilie publiquement Lukaku

Pep Guardiola insiste sur le fait que son équipe de Manchester City n'a gagné la finale de la Ligue des champions que parce que Lukaku a été nul.

City a remporté le trophée de la Ligue des champions grâce à une superbe frappe de Rodri, mais Lukaku a eu une occasion en or en fin de match. Après avoir été trouvé libre de tout marquage dans la surface, il était à la limite des six mètres lorsqu'il a dirigé sa tête vers le but, mais sa tentative a rebondi sur le genou d'Ederson, alors que le gardien de City gardait une cage inviolée vitale.

Interrogé sur la situation du FC Barcelone dans une interview accordée à Marca, Guardiola a répondu : "Ils ont gagné le championnat et la Coupe du monde : "Ils ont gagné le championnat et le club sait ce qu'il doit faire. Xavi et [le directeur du club] Mateu Alemany savent bien mieux que moi ce qu'ils doivent faire. Moi, je ne sais pas. Je suis champion d'Europe parce qu'un joueur a échoué à trois mètres du gardien".

Lukaku a admis après le match qu'il était resté avec un "sentiment de merde" après la défaite. Malgré cela, il serait prêt à rester à l'Inter cet été, au lieu de retourner à Chelsea, où il avait rejoint le club italien sous forme de prêt.

Lukaku espère conclure un transfert permanent à l'Inter cet été, alors que Chelsea cherche à vider son effectif, tandis que Guardiola se prépare à la pré-saison avec City, qui tentera de défendre ses trois trophées en 2023/24.