Guardiola : "Grealish a les qualités pour marquer autant que Sterling"

Le joueur anglais le plus cher de l'histoire a marqué son premier but pour ses débuts à l'Etihad Stadium ce samedi face à Norwich (5-0).

Pep Guardiola pense que Jack Grealish a les qualités nécessaires pour imiter la contribution vitale de Raheem Sterling devant le but, après avoir vu l'Anglais marquer son premier but pour Manchester City lors de ses débuts à domicile.

La recrue la plus chère de l'histoire du football anglais a marqué le deuxième but lors de la victoire 5-0 sur Norwich City, les champions de Premier League se remettant rapidement de leur défaite du week-end d'ouverture contre Tottenham.

L'ancien milieu de terrain d'Aston Villa n'a jamais marqué plus de 10 buts en une saison, mais Guardiola a déclaré qu'il avait les qualités nécessaires pour égaler Sterling, qui a joué un rôle essentiel dans le succès de City, alors qua sa finition était également pointée du doigt après son transfert depuis Liverpool.

"S'il a la mentalité pour marquer des buts comme Raheem, alors oui [il peut]", a déclaré Guardiola, convaincu qu'il peut avoir le même impact que Sterling, qui a marqué plus de 20 buts lors de trois de ses quatre dernières saisons.

"Raheem, quand je suis arrivé ici, il y a quatre ou cinq ans, n'avait pas le but dans sa tête. Cela a immédiatement changé. Aujourd'hui, Raheem a marqué un but parce qu'il est arrivé en position centrale comme un neuf. Il est une machine dans cette position. Depuis la première saison, il a changé d'avis et a décidé qu'il allait marquer, marquer, marquer.

"Je ne sais pas si Jack a cette mentalité de marquer et de gagner des matchs, je dois le découvrir. Bien sûr, avec sa qualité, il peut le faire."

L'article continue ci-dessous

Grealish a bénéficié d'une importante réussite pour son premier but pour le club, le ballon ayant ricoché sur son genou, mais City était déjà devant grâce à un but contre son camp de Grant Hanley.

Aymeric Laporte, Sterling et Riyad Mahrez ont ajouté des buts en seconde période et, d'une certaine manière, cela a rendu moins évidente la quête de City pour un attaquant, en particulier parce que Gabriel Jesus, le seul avant-centre reconnu du club, a commencé comme ailier droit avant d'être impliqué sur trois des cinq buts.

"C'est une personne incroyable, a déclaré Guardiola après la contribution de Jesus en tant qu'homme du match. S'il joue 10 minutes, peu importe la position, dans l'axe, à droite, à gauche, il est toujours prêt à aider et à faire ce qu'il doit faire pour l'équipe. Pour nous, c'est un privilège de l'avoir avec nous."