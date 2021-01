Guardiola évoque un nouveau contrat pour De Bruyne

Le club cherche à faire signer au joueur de 29 ans à une prolongation à long terme après un bon début de saison.

L'entraîneur de , Pep Guardiola, a exprimé sa confiance dans le fait que le milieu de terrain vedette Kevin De Bruyne s'engagera dans un nouveu contrat avec le club.

Le Belge de 29 ans s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la et a été nommé joueur de l'année PFA la saison dernière. De Bruyne a rejoint City depuis Wolfsburg en août 2015 dans le cadre d'un contrat record de 55 millions de livres sterling et a signé un contrat de cinq ans en janvier 2018.

Bien que son contrat n'expire pas avant deux ans et demi, City tient à lier le meneur de jeu à de nouvelles conditions qui le garderont au club encore plus longtemps. Selon une information du Times, De Bruyne a rejeté l'offre de contact initiale de City cette semaine et n'était pas satisfait des conditions qui lui avaient été présentées.

Guardiola, cependant, pense que De Bruyne finira par signer un nouveau bail, mais a admis qu'il était dans l'ignorance du processus de négociation.

"Je suis sûr qu'il restera mais en même temps nous devons respecter le processus", a déclaré Guardiola à Sky Sports. "Je ne sais pas ce qui se passe parce que je n'ai pas parlé avec Txiki [Begiristain, directeur du football de Man City] mais il sait comment nous le percevons - pas seulement en tant que joueur de football, mais en tant que personne, à quel point il est important. pour le club, mais je ne suis pas inquiet."

"À la fin, c'est sa décision et j'espère que ça va bien finir." De Bruyne a marqué trois buts et ajouté 12 passes décisives dans toutes les compétitions cette saison alors que City cherche à retrouver le titre de Premier League qu'il a perdu contre la saison dernière, ainsi qu'à remporter son premier titre en .

Après une victoire 3-1 contre dimanche, City revient à quatre points du duo de tête composé de et Liverpool, bien qu'ils aient un match en main sur le premier et deux sur le second.

En Ligue des champions, City a passé la phase de groupes et affrontera le Borussia Monchengladbach en huitièmes de finale. Les compétitions de Coupe occuperont City cette semaine, alors qu'ils affronteront Man Utd en demi-finale de la Coupe Carabao mercredi avant un affrontement en contre Birmingham City dimanche.