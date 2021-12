Guardiola élu meilleur entraîneur de l'année par Four Four Two

La fin de l'année est l'occasion pour de nombreux médias de décerner des récompenses. Le magazine anglais Four Four Two n'échappe à la règle et vient de publier son Top 50 des meilleurs entraîneurs de l'année 2021.

Et cette année, c'est Pep Guardiola (Manchester City) qui est élu meilleur entraîneur. « Il est toujours le numéro un. Il est toujours innovant. Il trouve toujours le moyen de faire plier les autres entraîneurs. Il est toujours capable de mettre en place une tactique pour piéger un grand joueur. Il arrive toujours à gagner des matches avec ou sans attaquant, avec ou sans Kevin De Bruyne, avec ou sans latéraux naturels », écrit Four Four Two pour justifier son choix.

Thomas Tuchel (Chelsea) et Jürgen Klopp (Liverpool) complètent le podium et on trouve derrière eux Antonio Conte (Inter Milan puis Tottenham) et Hans-Dieter Flick (Bayern Munich puis Allemagne).

Le premier entraîneur de Ligue 1 est Mauricio Pochettino qui occupe la dixième place (principalement pour sa victoire 4-1 au Camp Nou en Ligue des champions) et on retrouve Christophe Galtier à la 37e place. Four Four Two est d'ailleurs très élogieux envers l'actuel coach de Nice : « Il a transformé Lille, qui était relégable, en vainqueur surprise de la Ligue 1 et il a amené ses joueurs à un niveau inespéré. »

L'article continue ci-dessous

D'autres entraîneurs français figurent dans ce Top 54 : Didier Deschamps (26e place), Zinédine Zidane (28e place) et Patrick Vieira (43e place). Enfin, le Franco-algérien Djamel Belmadi pointe à la 49e place.

Le classement complet est à retrouver ici : « Ranked! The 50 best managers in the world »