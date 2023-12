Guardiola "effrayé" par Roy Keane ? L'incroyable révélation

L'entraîneur de City a répondu aux critiques des experts Carragher, Gary Neville et Micah Richards lors d'une conférence

Jamie Carragher a plaisanté sur le fait que Pep Guardiola a "peur" de Roy Keane, alors que l'entraîneur de Manchester City a évité de critiquer l'ancienne star de Manchester United.

Les anciens joueurs de Liverpool, United et City ont accusé l'équipe de Guardiola d'être complaisante. L'entraîneur catalan s'est moqué du trio parce qu'il n'a pas remporté quatre titres de Premier League d'affilée, comme son équipe vise à le faire cette saison, ajoutant : "Je n'ai pas ce sentiment de suffisance" : "Je n'ai pas ce sentiment [d'autosatisfaction]. Peut-être que je me trompe et qu'ils voient tout ce que je ne vois pas."

Carragher estime que les commentaires de Guardiola étaient une tentative de créer une "mentalité de siège" au sein de son équipe, mais il a noté que l'ancien dur à cuire de l'équipe d'Angleterre, Keane, n'a pas été mentionné dans ses critiques. Il a déclaré lors du podcast Stick to Football : "Il est sorti et s'en est pris un peu aux gens. J'ai l'impression qu'il est un peu inquiet à propos d'Arsenal, du fait qu'il a fait ça et qu'il pense qu'il doit donner un coup de pied au derrière à tout le monde... La seule chose que j'ai remarquée, c'est qu'il doit être terrifié par lui [Keane]. Il n'a pas parlé de lui, n'est-ce pas ? !"

Keane a souligné que Guardiola semblait particulièrement agacé par les affirmations selon lesquelles son équipe était devenue complaisante, un terme que l'Irlandais n'a pas utilisé dans ses critiques. L'Irlandais n'a pas utilisé ce terme dans ses critiques : Il utilise un mot dans sa conférence de presse, "complaisant", je ne pense pas l'avoir dit, j'ai dit qu'ils sont à côté de la plaque et qu'ils donnent des mauvais buts et qu'ils sont plus faciles à jouer, mais je pense qu'il était probablement un peu plus ennuyé par ce mot".

City n'a pas été épargné par ces critiques puisqu'il a été battu 1-0 par Aston Villa mercredi, qui a dominé les champions de Premier League en titre pendant les 90 minutes. L'équipe de Guardiola n'a réussi que deux tirs dans le match, alors que Villa en a effectué 22.