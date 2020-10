Guardiola : "Dommage de jouer dans un Vélodrome vide"

Pep Guardiola, l’entraineur de Manchester City, a regretté de devoir se produire dans un Vélodrome sans supporters, mardi en C1.

Crise sanitaire oblige, l’OM et s’affrontent mardi soir à huis clos, dans l’enceinte phocéenne. Les vice-champions de le regrettent. Mais, ils ne sont pas les seuls. Pep Guardiola, le coach des Eastlands, aurait également aimé jouer devant des supporters, afin de découvrir la belle ambiance qu’il y a au Vélodrome.

« Je me rappelle de Boli qui a marqué en 93, de Deschamps, de Bernard Tapie président. C'est la première fois que je rencontre l'OM, c’est dommage que le stade soit vide, car on sait que les supporters sont incroyables ici », a déclaré le technicien catalan lors du point-presse d’avant-match, en espérant bien sûr que cette confrontation face à une équipe française se passe mieux que la précédente. Lui et ses hommes restent sur un cuisant revers contre l’OL (en ¼ de finale de la dernière édition de C1).

« Trouver un moyen pour contrôler le match »

Tout en louant le public olympien, Guardiola a aussi exprimé son estime envers l’équipe marseillaise. Il lui trouve de nombreuses qualités, aussi bien sur le plan individuel que collectif. « Ils ont un bon guide avec Villas-Boas, Payet est un joueur important, Benedetto a de l’expérience. Ils lisent bien les espaces, ils sont très bons sur les coups de pied arrêtés. Il faudra trouver un moyen de contrôler le match. J’espère que Bernard Mendy pourra nous donner quelques conseils sur l’OM », a confié le manager des Sky Blues.

Enfin, avant de s’éclipser, Guardiola a aussi glissé un mot à propos d’André Villas-Boas, un entraineur qu’il connait bien, même s’il ne l’a jamais affronté. « Je le suivais quand il était à Porto, il a fait du bon travail, a-t-il affirmé. On s'était vu à Barcelone, on a une bonne relation, même si on ne s'est pas vu souvent. Il a eu du succès et a fait du bon travail aussi à Marseille ».