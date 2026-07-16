L’Espagnol Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, a dévoilé les équipes qu’il supportera lors de la Coupe du monde 2026. Il a expliqué qu’il ne se fixe pas sur une nation, mais encourage les joueurs qu’il apprécie tout particulièrement.

Dans un entretien accordé au site OKX, il a expliqué : « Lors de la Coupe du monde, je choisirai les joueurs que j’apprécie. Je ne soutiens pas une seule équipe nationale, mais je soutiens toujours les équipes qui comptent dans leurs rangs des joueurs que j’apprécie et avec lesquels j’ai joué, et je serai heureux de les soutenir. »

Le technicien catalan précise : « Si l’Argentine remporte la Coupe du monde, il y a des joueurs que je connais, et il en va de même pour la France ; quant au Portugal, j’apprécie la cohésion de ses joueurs. »

Il suivra donc de près l’Argentine, la France et le Portugal, trois sélections où figurent des joueurs auxquels il est attaché depuis ses débuts sur les terrains.

Concernant les chances de la sélection espagnole, le technicien catalan estime que la Roja peut viser le sacre du 19 juillet, à condition que le talent individuel s’exprime au service du collectif.

Guardiola souligne que la Roja possède un groupe de jeunes talents exceptionnels, emmenés par Pedri et Lamine Yamal, mais il pose une condition essentielle pour le sacre : la présence de Rodri. Il conclut : « Si Rodri parvient à s’imposer au milieu de terrain aux côtés de Pedri et Lamine, et s’il est au meilleur de sa forme, l’Espagne pourra faire la différence. »