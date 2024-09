Guardiola dévoile les secrets du monstrueux Haaland

Pep Guardiola a révélé comment Manchester City a pris soin d'Erling Haaland en saluant le Norvégien pour son doublé victorieux contre Brentford.

Haaland a trouvé le fond des filets lors de son quatrième match consécutif en Premier League, son doublé ayant permis à City de remporter une nouvelle victoire contre Brentford samedi. La machine à buts norvégienne compte déjà neuf buts à son actif après les quatre premiers matchs de championnat, alors que les champions en titre occupent la tête du classement après un début de saison parfait.

L'ancien attaquant du Borussia Dortmund était cependant incertain pour le choc de samedi après qu'il ait été rapporté que Guardiola pourrait accorder un congé de compassion au joueur. La famille Haaland pleurait la perte d'Ivar Eggja, un ami de longue date de la famille et confident après son décès à l'âge de 59 ans. Eggja a joué un rôle essentiel dans la carrière et la vie personnelle de l'attaquant, offrant à la fois des conseils et un soutien pendant son ascension fulgurante vers la célébrité du football.

S'adressant au site Internet de City, l'entraîneur a déclaré : "[Il m'a dit qu'il voulait jouer] hier. C'est sa force. Pendant 90 minutes, vous oubliez votre vie personnelle. Cela a été difficile pour sa famille, que quelqu'un décède à cet âge est difficile pour tout être humain. Il a été déprimé dans les vestiaires, mais nous essayons de prendre soin de tout le monde et d'être proches d'eux.

"Hier, il était de bien meilleure humeur et la meilleure façon est parfois de faire son travail. Lui, pendant de nombreuses années, l'a fait parfaitement. C'est sa force. Pendant 90 minutes, vous oubliez votre vie personnelle et le coup de poing que la vie vous donne. S'il n'est pas prêt à jouer, il viendra me voir et me dira qu'il n'est pas prêt à jouer. Il a tellement de qualités et c'est une arme que nous devons utiliser."

Les hommes de Guardiola seront de retour en action en milieu de semaine alors qu'ils débuteront leur campagne de Ligue des champions 2024-25 contre l'Inter à l'Etihad Stadium mercredi soir.