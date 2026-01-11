Guardiola dévoile le plus gros défaut de Donnarumma

L'entraîneur de Manchester City a loué le calme, le contrôle et le jeu de passes courtes de l'Italien, affirmant que le joueur de 26 ans est « bien meilleur que ce que l'on pense » balle au pied. Cependant, l'Espagnol a admis que les passes longues de l'ancien joueur du PSG ne pouvaient rivaliser avec celles d'Ederson, l'ancien gardien de City.

Si les qualités de Donnarumma dans les cages sont indéniables, ses lacunes perçues dans la distribution ont amené beaucoup à se demander si Guardiola concrétiserait un transfert après que les Citizens aient été associés au gardien cet été.

Les Sky Blues ont finalement déboursé 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars) pour s'attacher les services du joueur de 26 ans, jugé indésirable à Paris malgré sa contribution au premier titre de Ligue des champions de l'équipe de Luis Enrique. Le PSG a choisi de miser sur Lucas Chevalier, et le transfert du joueur de 24 ans pour 40 millions d'euros (34,5 millions de livres sterling / 47 millions de dollars) s'est notamment justifié par son excellente qualité de relance.

City a libéré une place pour Donnarumma dans son effectif en cédant Ederson à Fenerbahçe pour 10 millions de livres sterling (12 millions de dollars). Le Brésilien est considéré comme l'un des meilleurs passeurs parmi les gardiens de but au monde.

Compte tenu de la préférence de Guardiola pour les gardiens réputés pour leur qualité de passe – notamment avec l'arrivée de Claudio Bravo pour remplacer Joe Hart peu après sa prise de fonction à City en 2016 – sa décision de recruter Donnarumma a suscité quelques interrogations. Cependant, au vu de ces commentaires, il est clair que l'entraîneur, triple vainqueur de la Ligue des champions, estime que son nouveau numéro 1 ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre de FA Cup des Sky Blues face à Exeter City, Guardiola a déclaré : « Donnarumma est vraiment excellent dans le contrôle du jeu court.

Il ne peut pas tirer de longs ballons comme Ederson, mais aucun autre gardien n'a la même qualité de passe. Gigio, quant à lui, est très bon dans son sang-froid, son premier contrôle, sa prise de décision et ses passes courtes. Il est bien meilleur que ce que l'on croit. »