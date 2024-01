Guardiola demande "du respect" à ses joueurs

Pep Guardiola a évoqué le remarquable palmarès de Manchester City dans les coupes nationales, alors que son équipe s'apprête à défendre sa FA Cup.

Les principaux objectifs de City cette saison seront de défendre le titre de Premier League et de conserver la Ligue des champions, mais Guardiola a mis en avant son brillant palmarès dans les coupes nationales avant le match du troisième tour de la FA Cup contre Huddersfield, dimanche. Sous la houlette de l'entraîneur catalan, City a atteint six demi-finales de FA Cup en sept ans, soulevant le trophée à deux reprises, et a remporté quatre Carabao Cups consécutives entre 2018 et 2021. La finale de la saison dernière a été particulièrement spéciale, puisque City a battu son grand rival Manchester United.

"Nous devons faire ce que nous devons faire à chaque match, nous pouvons gagner ou perdre, mais l'importance de la constance, ces gars-là le prouvent depuis de nombreuses années. C'est bien sûr une question de respect. Nous ne pouvons pas gagner quatre Coupes Carabao d'affilée si nous ne prenons pas chaque match au sérieux, c'est impossible. Aucune équipe ne l'a fait, quatre fois d'affilée dans le football moderne avec des rivaux incroyables, cela signifie que nous étions là tout le temps. C'est la même chose pour la Coupe d'Angleterre, c'est très, très important.

Guardiola a déjà suggéré de réduire le nombre de matches de coupe nationale en supprimant les reprises de la Coupe d'Angleterre et en faisant des demi-finales de la Coupe de la Ligue un seul match au lieu de deux, mais il a insisté sur le fait que son équipe respectait pleinement la compétition. "Vous ne trouverez personne dans ce club et dans ce vestiaire qui ne l'aime pas", a-t-il ajouté. "La FA Cup est la FA Cup. Même pour moi, qui ne suis pas né dans ce pays, lorsque j'étais à l'étranger, je sais à quel point cette compétition est spéciale.

Sous la direction de Guardiola, City n'a perdu qu'une seule fois avant le stade des demi-finales de la FA Cup, lorsqu'il a été éliminé au cinquième tour en 2018 par Wigan Athletic, qui évoluait alors en League One.

Après avoir affronté Huddersfield, City jouera Newcastle à l'extérieur le 13 janvier et prévoira ensuite de se rendre à Abu Dhabi pour s'entraîner par temps chaud. Toutefois, le stage sera annulé si le match contre Huddersfield se termine par un nul et que les joueurs sont contraints de rejouer.