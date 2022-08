Guardiola défend Haaland : "Maintenant c'est Henry ou Ronaldo"

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, s'en est pris à ceux qui ont critiqué Erling Haaland après que la star norvégienne ait fait ses débuts

Haaland a inscrit les deux buts de la victoire 2-0 de City sur West Ham United. La performance a suscité des critiques élogieuses, et Guardiola s'en est pris à ceux qui ont remis en cause le recrutement après la défaite du Community Shield contre Liverpool le week-end dernier.

"Je sais comment il a géré beaucoup de critiques cette semaine, il était vraiment calme et s'est très bien entraîné", a déclaré Guardiola. "Mais la façon dont il a pris le ballon pour tirer le penalty, je l'ai aimé. Il est direct et si quelqu'un va prendre son ballon, il va frapper au visage de l'un de ses camarades. J'en suis sûr.

"Il y a une semaine, il ne pouvait pas s'adapter à la Premier League. Maintenant, il est aux côtés des meilleurs, Thierry Henry, Alan Shearer et Cristiano Ronaldo."

La réponse insolente de Guardiola aux sceptiques de Haaland : "Oh, maintenant il est Thierry Henry, n'est-ce pas ?"

Guardiola espère que la performance de dimanche n'est qu'un signe de ce qui est à venir de Haaland.

"Il est ici pour cinq ans", a déclaré Guardiola. "Espérons qu'il restera pour cette période et même plus. Nous voulons que tous les nouveaux soient heureux, qu'ils se sentent bien dans la ville et avec l'équipe. Et le pousser un peu plus.

"C'est un gars qui a un talent incroyable, qui marque de beaux chiffres, mais nous aimerions ajouter quelque chose de plus à son jeu pour être un meilleur joueur. Pas seulement un gars qui marque des buts, ce qui est si important, mais c'est pourquoi nous voulons essayer de tout lui donner pour être un meilleur joueur."