Guardiola connait le destin de Klopp

Pep Guardiola pense que Jurgen Klopp reviendra tôt ou tard à la tête de l'équipe après son départ imminent de Liverpool cet été.

Jürgen Klopp a récemment provoqué une onde de choc dans le monde du football en annonçant sa décision de quitter son poste d'entraîneur de Liverpool à la fin de la saison. Cette révélation intervient après neuf années remarquables à Anfield, au cours desquelles Klopp a mené Liverpool à de nombreux triomphes, dont un titre de Premier League et un trophée de Ligue des champions.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré à Eurosport, avant le match contre Everton, qu'il était "certain de voir Klopp revenir" : "Je suis presque sûr qu'il sera de retour. Je ne sais pas où. Lui seul le sait. Il va se reposer un peu, se détendre et prendre du recul parce que [lorsque vous jouez] tous les trois jours, saison après saison, il est difficile de prendre du recul sur ce que je fais, qui nous sommes, ce que je veux dans la vie. Parfois, il est bon de faire une pause. Il va donner le meilleur de lui-même."

L'hommage de Guardiola

Au cours de la dernière décennie, les rencontres entre City et Liverpool ont été les plus importantes de la Premier League. Ces rencontres ont souvent été décisives, la course au titre se jouant souvent entre ces deux géants du football. Bien que le Liverpool de Klopp n'ait réussi à remporter le titre de champion face à City qu'une seule fois, lors de la saison 2019-20, les normes élevées fixées par les deux clubs ont donné lieu à une compétition intense, le club de Manchester ayant dû accumuler plus de 90 points à deux reprises pour surpasser ses rivaux.

Interrogé sur le fait de savoir si Klopp l'a poussé dans ses retranchements, Guardiola a répondu : "Absolument. Tant de fois, oui. La dimension du succès est la dimension du rival. Quand un rival n'est pas assez bon, votre succès n'est pas assez grand.

"Mais le fait de rivaliser avec ce Liverpool depuis de nombreuses années - celui-ci et les précédents - et de les battre parfois, montre à quel point nous avons été bons. Je pense que c'est la même chose pour eux lorsqu'ils nous battent. C'est la meilleure façon de se rendre compte de ce que nous avons fait en tant qu'équipe.