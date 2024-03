Guardiola, ça sent mauvais

Le choc entre le Real Madrid et Manchester City est sans aucun doute le match le plus important des quarts de finale de la Ligue des champions.

Les deux équipes sont considérées comme les favorites de la compétition et, quelle que soit l'issue du match, elles font figure d'épouvantail. À ce stade, la situation des blessés du Real Madrid avant ce match est la plus saine depuis un certain temps.

Seuls Thibaut Courtois et David Alaba devraient être indisponibles, et les dirigeants du club espèrent qu'Eder Militao pourra jouer un rôle, car il est sur le point de terminer sa convalescence après une déchirure du ligament croisé antérieur en août dernier.

Militao de retour, Walker et Stones out

Malheureusement, la situation de Man City est un peu plus préoccupante. L'entraîneur Pep Guardiola a confirmé vendredi que Kyle Walker et John Stones avaient rejoint le gardien Ederson sur la liste des blessés, selon Diario AS.

"Il est vrai qu'Ederson s'améliore beaucoup et qu'Akanji sera à 100% pour jouer contre Arsenal. Walker et Stones sont laissés de côté. La blessure de Walker est plus grave que celle de Stones. Ils seront tous les deux absents, je ne sais pas combien de matches ils manqueront".

Walker et Stones se sont tous deux blessés pendant la trêve internationale et le Real serait considérablement renforcé si aucun d'entre eux ne jouait à Santiago Bernabéu. Le match aller dans la capitale espagnole n'aura lieu que dans 11 jours.