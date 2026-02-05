Guardiola approche Tonali, la drague lourde

Aucun accord n'a été conclu, mais les rumeurs continuent d'alimenter les spéculations. Manchester City serait également sur les rangs, et Pep Guardiola aurait été aperçu en pleine discussion avec le joueur de 25 ans à la fin d'un match de Carabao Cup.

Tonali pressenti pour rejoindre Arsenal le dernier jour du mercato

Tonali était sur le terrain pour son club actuel à l'Etihad Stadium. Il n'a pu empêcher la défaite 5-1 des Magpies face à City en demi-finale, synonyme d'élimination de Newcastle en Coupe de la Ligue.

La semaine a été riche en événements pour l'international italien. Le 2 février, plusieurs médias ont rapporté que Tonali avait été « proposé à Arsenal », Mikel Arteta cherchant à pallier l'absence de Mikel Merino, blessé.

L'agent de Tonali, Giuseppe Riso, a rapidement démenti les rumeurs de départ, insistant sur le fait que son client n'avait reçu aucun contact du nord de Londres. Il a ajouté, au sujet des spéculations : « J'ai lu ces rumeurs, mais Newcastle ne laissera pas Sandro partir en janvier, et nous n'avons jamais discuté de cela avec Arsenal. Nous évaluerons en mars si Newcastle est ouvert à une proposition, mais pour l'instant, il joue la Ligue des Champions, ce n'est pas le moment d'en parler. »

Reste à savoir si l'intérêt supposé d'Arsenal se maintiendra jusqu'à l'été. Un retour de Tonali dans son pays natal a déjà été évoqué, tandis que Manchester City serait à la recherche d'un nouveau milieu de terrain capable de relancer le jeu.

L'entraîneur des Blues, Guardiola, a peut-être sondé une cible potentielle lors de sa conversation avec Tonali sur le terrain à Manchester. Le technicien catalan reste cependant discret quant à ses projets de recrutement.

Interrogé sur ses propos à Tonali, Guardiola a déclaré aux journalistes : « Qu’est-ce que je lui ai dit ? Mon italien est parfait, c’est pour ça que je peux communiquer avec lui. Et nous avons un ami formidable en commun, originaire de Brescia : Edoardo Piovani.

« À chaque fois que nous nous voyons, je connais son père depuis quelque temps et nous parlons de son expérience à Milan, des supporters et de son bonheur à Newcastle. C’est un joueur exceptionnel, vraiment exceptionnel ! »