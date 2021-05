Evra chambre City après la finale de Ligue des champions

Ancien capitaine de Manchester United, Patrice Evra n'a pas manqué l'occasion de chambrer le rival de Manchester City après sa défaite contre Chelsea.

Manchester City et Chelsea s'affrontaient ce samedi soir pour la deuxième finale de Ligue des champions 100% anglaise en trois ans. Et au final, malgré un statut de favori, Manchester City n'est pas parvenu à soulever le trophée tant convoité depuis l'arrivée des Emiratis en 2008, pour la première finale de son histoire dans la compétition.

Une défaite qui ne fait pas que des déçus, au-delà même des joueurs et supporters des Blues. Du côté de Manchester, Patrice Evra, qui a porté le brassard du voisin de United, n'a pas manqué l'opportunité d'envoyer une pique au grand rival de la ville.

L'ancien mancunien a en effet publié un montage sur son compte Instagram. On le voit aux côtés d'une légende des Red Devils, Sir Bobby Charlton, qui tient la Coupe aux Grandes Oreilles.

L'occasion pour Evra de lui demander : "Sir Bobby, est-ce que vous pouvez vérifier encore une fois pour le nom de City ?" Et l'Anglais de lui assurer que les Skyblues n'ont toujours pas mis la main sur le trophée : "Non, Pat, il n'y est toujours pas..."

L'article continue ci-dessous

Coutumier du fait, Patrice Evra peut lui s'enorgueillir d'avoir remporté le plus prestigieux des trophées de clubs européen. C'était en 2008, sous la houlette de Sir Alex Ferguson, avec une finale remportée au bout du suspense et d'une séance de tirs aux buts face à... Chelsea, grand vainqueur cette année à Porto pour la deuxième fois de son histoire.

Plus largement, Manchester United a remporté la compétition à trois reprises, puisque cela avait déjà été le cas en 1968 et 1999, avec le célèbre renversement de situation dans les dernières minutes face au Bayern Munich et ce dernier but d'Ole Gunnar Solskjaer au bout du temps additionnel.

De son côté, l'ambitieux Manchester City va devoir patienter encore au moins jusqu'à la saison prochaine pour espérer décrocher enfin un sacre continental après lequel il court depuis de longues années. Demi-finalistes il y a cinq ans sous les ordres de Pellegrini, les Skyblues n'avaient jusqu'à cette saison pas réussi à passer l'étape des quarts de finale depuis l'arrivée de Pep Guardiola, à l'été 2016.