Guardiol dévoile les coulisses du départ de Guardiola et le vrai visage de Maresca

Manchester City a entamé le début d'une nouvelle ère avec l'entraîneur italien Enzo Maresca, qui a repris la mission en succédant à l'Espagnol Pep Guardiola après une décennie complète de succès et de titres. Alors que tous les regards se tournent vers la capacité du nouvel entraîneur à poursuivre le parcours des accomplissements, le défenseur croate Josko Gvardiol a lancé un message de soutien clair, affirmant que Maresca est « le choix idéal » pour diriger l'équipe, tout en étant conscient que le nouveau projet a besoin de temps pour porter ses fruits.

Le défenseur de Manchester City a exprimé sa pleine confiance dans la capacité du nouvel entraîneur Enzo Maresca à diriger l'équipe durant la prochaine période, affirmant que la direction l'a choisi car il possède les atouts qui le prédisposent au succès.

Le club anglais avait confié la mission à Maresca pour succéder à la légende Pep Guardiola, qui a mis fin à son aventure avec l'équipe à l'issue de la saison dernière, après dix années riches en titres et en accomplissements.

L'entraîneur italien a signé un contrat de trois ans, après avoir réalisé des succès remarquables lors de ses précédentes étapes, notamment le sacre en Championship (deuxième division anglaise) avec Leicester City, en plus d'avoir mené Chelsea à remporter la Coupe du monde des clubs.

Maresca a dirigé Manchester City pour la première fois lors du match amical disputé samedi à Hong Kong, qui s'est soldé par une défaite de l'équipe face à l'Inter Milan aux tirs au but.

Gvardiol a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne britannique « BBC » : « Le niveau est très élevé, et son choix comme entraîneur de l'équipe n'est pas dû au hasard. Je pense qu'il possède une grande compétence et des idées nouvelles, et nous devons aussi voir ce que nous proposerons en matière de style de jeu, de manière de jouer au football que nous adopterons, et de plans tactiques. »

Il a poursuivi : « Je pense qu'il est le choix idéal, mais cela demande un peu de temps. Tout est nouveau pour nous, et changer d'entraîneur n'est pas chose facile, nous aurons donc besoin d'une période pour nous adapter. Notre mission est de l'aider autant que possible, d'écouter ses consignes et d'essayer de nous adapter le plus rapidement possible. »

Le défenseur croate a également révélé les détails de sa première rencontre avec son nouvel entraîneur, en déclarant : « Je l'ai rencontré et nous avons un peu parlé de ma blessure, de notre style de jeu et de la façon dont je jouais sous la direction de Pep Guardiola, et c'était à peu près tout ce que nous nous sommes dit. »

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Nous sentions tous que le départ de Guardiola approchait

Gvardiol a également évoqué la fin de l'ère Pep Guardiola, affirmant que les joueurs de Manchester City sentaient que l'entraîneur espagnol s'approchait du départ, avant même l'annonce officielle de sa décision.

Le défenseur croate avait été absent des terrains pendant cinq mois la saison dernière après avoir subi une fracture à l'os de la jambe droite au mois de janvier, avant de faire son retour pour disputer deux matches au mois de mai.

Durant cette période, les spéculations sur l'avenir de Guardiola s'étaient répandues, avant que l'entraîneur espagnol ne tranche en annonçant son départ lors de la dernière semaine de la saison.

Gvardiol a déclaré : « Certains estiment qu'il aurait dû nous informer de sa décision plus tôt, et d'autres pensent le contraire. Je crois que le moment était idéal, car s'il nous l'avait annoncé plus tôt, cela nous aurait peut-être affectés psychologiquement. »

Il a poursuivi : « Nous savions qu'il nous informerait de sa décision à un moment donné. Il a passé dix ans ici, et il était naturel qu'il ait besoin d'un peu de repos et de prendre du recul. Nous sentions que ce moment approchait. »

Le défenseur de Manchester City a ajouté : « Lors de la saison 2024-2025, il hésitait entre rester et partir, puis il a décidé de continuer, et c'était formidable car cela nous a offert une saison supplémentaire pour tenter de remporter des titres. »

Il a ajouté : « Il y a deux saisons, nous avons traversé une période très difficile, durant laquelle nous n'avons remporté aucune victoire en 13 matches consécutifs. Malheureusement, l'heure de son départ est venue, mais qui sait ? Peut-être reviendra-t-il dans six mois lorsqu'il aura retrouvé de l'énergie. »

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Ruben Dias, le mieux placé pour porter le brassard de capitaine

Gvardiol a abordé le dossier du capitanat de Manchester City lors de la nouvelle saison, après le départ du Portugais Bernardo Silva vers le Real Madrid à l'issue de son contrat, et le transfert du défenseur chevronné John Stones vers l'Inter Milan dans le cadre d'un transfert libre.

Gvardiol avait disputé l'intégralité des quatre matches de la sélection croate lors de la Coupe du monde cet été, avant l'élimination en huitièmes de finale face au Portugal, dans un match qui a vu le but égalisateur des Croates annulé dans les derniers instants après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Son coéquipier à Manchester City, Ruben Dias, a participé avec la sélection portugaise au même match, tandis que le milieu de terrain Rodri a mené la sélection espagnole au sacre en Coupe du monde. Dans le même temps, Gvardiol a assuré sa continuité avec Manchester City après avoir signé un nouveau contrat de cinq ans.

Interrogé sur l'identité du nouveau capitaine de l'équipe, il a déclaré : « Il est difficile de parler de cela maintenant, et nous devons attendre pour voir ce qui se passera. »

Il a ajouté : « Ruben Dias est l'un des leaders au sein de l'équipe, et il est probable qu'il assume davantage ce rôle durant la prochaine période, et peut-être qu'il deviendra le capitaine principal. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « Il aura besoin du soutien des joueurs qui ont passé le plus d'années au sein du club, et si le choix se porte sur moi pour assumer cette responsabilité, j'y serai prêt. »