Grosso, Lacazette et les réactions après Brest - Lyon (1-0)

Les Lyonnais paraissaient abattus après leur nouveau revers concédé en Ligue 1, sur le terrain de Brest.

Rien ne va plus à Lyon. L’équipe rhodanienne s’est encore loupée en Ligue 1. En déplacement à Brest, 3e du championnat, elle a livré un match insipide et en a été punie avec un revers qui ne souffre d’aucune contestation.

Les Lyonnais désabusés

A l’issue de ce revers, les Lyonnais ont été assez lucides dans leurs réactions d’après-match. Alexandre Lacazette et Maxence Caqueret, deux des cadres de l’équipe, ont reconnu que ce qui a été proposé était insuffisant et qu’il fallait vite rectifier le tir. Ils insistaient aussi sur la nécessité de laisser le temps à Fabio Grosso pour travailler. Ce dernier s’est aussi exprimé devant les journalistes, pour avouer que son chantier est énorme mais qu’il était motivé pour redresser la barre.

Maxence Caqueret (milieu de terrain de l’OL sur Canal+) : « On n’a pas joué au foot, on a subi du début à la fin. C’est inadmissible. C’est nous qui sommes sur le terrain. Mais, il faut assimiler les consignes du nouveau coach. Il faut travailler encore, et si on le fait on va progresser. Aucune victoire ? Oui, c’est une crise. On n’a pas gagné, ce n’est pas normal et c’est qu’il y a un grand souci. On ne peut pas continuer comme ça ».

Alexandre Lacazette (attaquant de l’OL sur Canal+) : « C’est compliqué. Ça se répète, et c’est toujours pareil chaque weekend end. On fait les mêmes choses sur le terrain. Ce n’est pas facile, mais on va trouver la solution. Je n’ai pas envie de dire n’importe quoi à la tv. Le coach installe des méthodes différentes. Je pense qu’il faut être patient et que tout le monde comprenne ce qu’il veut. Aucune victoire ? Je sais, c’est pour ça qu’on a changé de coach. On peine à se créer des occasions. Un effectif limité ? Je vous laisse juger sur ce sujet. Ce n’est pas à moi de dire si des joueurs se donnent à fond ou pas. L’effectif est ce qu’il est. »

Fabio Grosso (entraineur de l’OL sur Canal+) : « Effectif limité ? Je n’ai pas encore les moyens pour constater ça. On a des joueurs pour jouer ce match. On n’a pas fait un grand match, mais on a eu des occasions pour rentrer dans la surface. On travaille. Je suis confiant, mais j’ai vu ce soir que ça sera dur. C’est la tête qui fera la différence. Sommes-nous en crise ? Le classement se voit très bien. Il faut assumer, regarder où on est et prendre les responsabilités. Il faut avoir la bonne mentalité. Maintenant, c’est le temps de travailler et pas de parler. »