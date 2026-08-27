Grosse tuile : Carragher menacé de faillite

L'Anglais Jamie Carragher, ancienne star de Liverpool, est menacé par une déclaration de faillite en raison d'une facture d'impôts impayée.

L'administration fiscale et douanière britannique a déposé une requête auprès de la Haute Cour de Londres hier, mercredi, selon le journal anglais « Daily Mail ».

Un porte-parole de l'administration fiscale et douanière britannique a déclaré au « Daily Mail Sport » : « Nous adoptons une approche bienveillante dans nos relations avec les clients ayant des dettes fiscales, et nous faisons tout notre possible pour aider ceux qui coopèrent avec nous à s'acquitter de leurs dettes, notamment en proposant des plans de paiement échelonné. Nous ne recourons à une demande de mise en faillite qu'en dernier ressort. »

Carragher travaille actuellement comme consultant sportif régulier pour la Premier League anglaise sur la chaîne Sky Sports et pour la Ligue des champions sur le réseau américain CBS Sports, et il est également un invité régulier du podcast Stick to Football, produit par la société médiatique The Overlap, appartenant à Gary Neville.

Carragher a joué à Liverpool tout au long de sa carrière footballistique, disputant 737 matchs et n'inscrivant que quatre buts.

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