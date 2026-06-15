Grosse surprise : l’Espagne tombe dans le piège du Cap-Vert en Coupe du monde

L'équipe d'Espagne a fait match nul 0-0 face au Cap-Vert ce lundi, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Il s’agit du premier match de la Coupe du monde 2026 à se conclure sur un score nul et vierge.

Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a débuté la rencontre en laissant Lamine Yamal sur le banc, l’attaquant n’étant pas encore totalement prêt après sa convalescence.

Les champions ont toutefois créé leur plus belle occasion à la 32e minute : Mikel Oyarzabal a pénétré la surface de réparation et s’apprêtait à armer sa frappe, mais la défense cap-verdière a repoussé le danger in extremis.

À la 40e minute, Ferran Torres, la star de La Roja, a décoché une frappe puissante depuis l’intérieur de la surface, mais le ballon a heurté la barre transversale.

Dans le temps additionnel de la première période, Mikel Oyarzabal a décoché une frappe croisée depuis la gauche qui a failli surprendre le gardien, mais le ballon est passé tout près du poteau gauche.

À la 58e minute, Pedri a adressé un corner parfait vers Aymeric Laporte, dont la tête puissante a été repoussée avec brio par le gardien pour offrir un nouveau corner à l’Espagne.

Le groupe B réunit également l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

L’Espagne vise un deuxième titre mondial, après son sacre en 2010.