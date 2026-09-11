Le FC Barcelone a officiellement annoncé la prolongation du contrat de son attaquant égyptien Hamza Abdelkarim jusqu'au 30 juin 2030, mettant ainsi fin aux inquiétudes concernant l'avenir du joueur, après le départ remarqué qu'il a signé durant la préparation de la nouvelle saison.

Le Barça a confirmé être parvenu à un accord avec Hamza pour prolonger son engagement avec le club, une décision intervenue après des négociations avec son agent Christian Emile, une information anticipée par la presse espagnole ces derniers jours.

Par cette décision, le FC Barcelone confirme la confiance du staff technique, dirigé par Hansi Flick, dans les qualités du prometteur joueur égyptien. Un avenir radieux l'attend en effet avec l'équipe première, et il se battra avec force pour le poste d'avant-centre face au duo brésilien : la nouvelle recrue Gabriel Jesus et Raphinha, qui a brillé à ce poste depuis le début de la saison en cours.

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4 buts qui ont fait grimper la cote de Hamza

La direction du FC Barcelone avait pris conscience depuis plusieurs semaines de la nécessité d'améliorer les conditions contractuelles de l'attaquant égyptien, après qu'il eut attiré tous les regards durant la préparation.

Hamza a terminé la tournée de préparation en tant que meilleur buteur du FC Barcelone, après avoir inscrit 4 buts en 5 matches, s'imposant avec force et convainquant les responsables du club de la nécessité d'agir rapidement pour le sécuriser.

Sa réussite n'a pas été la seule raison de l'empressement du Barça, l'affaire étant également liée aux circonstances particulières qui avaient entouré son transfert vers le club catalan.

D'Al Ahly au FC Barcelone pour 1,5 million d'euros

Hamza était arrivé au FC Barcelone en provenance d'Al Ahly, après avoir passé 6 mois sous forme de prêt avec l'équipe réserve, avant que le club catalan ne décide de lever l'option d'achat définitive pour 1,5 million d'euros.

Mais le montant de la transaction n'était pas figé, le coût final du transfert pouvant augmenter considérablement en fonction des variables liées au joueur.

Avec la progression rapide de Hamza, la direction du FC Barcelone a commencé à s'inquiéter de sa situation contractuelle, d'autant que la clause libératoire de son précédent contrat ne s'élevait qu'à 15 millions d'euros.

Le FC Barcelone augmente la clause libératoire

Le plan du club catalan visait à porter le montant de la clause libératoire du contrat de Hamza à 150 millions d'euros, dans le but de le protéger des convoitises des autres clubs.

Le récent épisode de Dro est venu renforcer la détermination du FC Barcelone à agir rapidement, après le départ du joueur du club à la suite du paiement de sa clause libératoire de 6 millions d'euros.

C'est ainsi que le FC Barcelone a intensifié ses contacts avec l'agent de Hamza, jusqu'à ce que les deux parties parviennent à un nouvel accord garantissant le maintien de l'attaquant égyptien au club jusqu'en 2030.

D'un transfert à 1,5 million à un talent protégé

Cette nouvelle prolongation représente un grand bond en avant dans la situation de Hamza au sein du FC Barcelone, lui qui était arrivé au club comme un investissement d'une valeur de 1,5 million d'euros, avant de se transformer en peu de temps en l'un des jeunes joueurs les plus en vue que le club tient à protéger.

Face à l'explosion remarquable du niveau de l'attaquant égyptien, le FC Barcelone a agi rapidement pour assurer son avenir. Hamza est désormais lié au club catalan jusqu'à l'été 2030, au lieu de son précédent contrat qui courait jusqu'en 2029.

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