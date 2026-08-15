Le FC Barcelone fait face à une véritable crise au poste d'avant-centre, à seulement 10 jours du coup d'envoi de la Liga et à 3 semaines de la fermeture du marché des transferts estival.

Selon le journal espagnol « AS », le club catalan a misé tous ses espoirs, depuis janvier dernier, sur le recrutement de l'Argentin Julian Alvarez. En cas d'échec de cette opération face à l'insistance de l'Atlético de Madrid, qui veut le conserver à tout prix, l'équipe se retrouverait dans une situation extrêmement délicate, d'autant plus avec le départ quasi officiel de Ferran Torres au Paris Saint-Germain et le transfert de Robert Lewandowski au Chicago Fire.

Cette situation inattendue va à l'encontre des attentes de l'entraîneur Hansi Flick avant le début de l'été, lui qui avait réclamé le recrutement de joueurs offensifs. Bien que le directeur sportif Deco ait bouclé les transferts de Gordon et Adeyemi en deux opérations éclair, le duo a inscrit ensemble moins de 30 buts la saison dernière, un total modeste comparé aux 40 buts marqués par Ferran Torres et Robert Lewandowski, auxquels s'ajoutent les 14 buts de Marcus Rashford, dont le prêt s'est achevé sans prolongation.

Flick a essentiellement besoin d'un attaquant capable de garantir plus de 30 buts. Parmi les noms évoqués comme options de rechange, le Grec Vangelis Pavlidis, attaquant de Benfica, était le seul à avoir atteint ce chiffre l'an dernier, même si le championnat portugais est classé en deçà des grands championnats européens. De son côté, le Géorgien Georges Mikautadze, dont Deco apprécie le style dynamique et la mobilité, n'a inscrit que 16 buts avec Villarreal.

L'Argentin Lautaro Martinez, l'un des attaquants les plus en vue en Europe ces dernières années, s'est approché de ce total avec 27 buts, mais sa valeur marchande élevée, estimée à 85 millions d'euros selon le site spécialisé « Transfermarkt », rend son arrivée impossible, l'Inter Milan excluant de le vendre.

Le même scénario se répète avec Mikel Oyarzabal, dont le recrutement paraît quasi impossible pour des raisons sentimentales, malgré ses 18 buts avec la Real Sociedad et ses 14 buts avec la sélection espagnole la saison dernière, ce qui prouve sa capacité à performer dans les clubs de l'élite européenne.

Le directeur sportif Deco dispose d'un large crédit de confiance grâce à ses transferts stratégiques au cours des trois dernières saisons, qui reflètent son excellente lecture des besoins de l'équipe première, avec le recrutement de Dani Olmo lors de la saison 2024-2025, de Joan Garcia lors de la saison 2025-2026 et de Rodri, si son transfert se confirme pour la saison 2026-2027, sans oublier ses réussites dans les opérations temporaires comme Marcus Rashford et Joao Cancelo, ainsi que les solutions d'urgence comme Wojciech Szczesny.

On ne peut exclure que le directeur sportif du Barça réalise un nouveau coup habile qu'il prépare en secret depuis des mois, même si les données officielles émanant du club confirment que l'Argentin Julian Alvarez était la priorité absolue des Blaugrana. En cas de non-arrivée de « l'Araignée », l'état d'urgence s'imposera et les exigences des autres clubs augmenteront, plaçant sans aucun doute Deco face à l'un des plus grands défis depuis sa prise de fonctions à la direction du Barcelone.