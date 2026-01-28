Gros coup dur pour Manchester United dans le dossier Luis Enrique

L'entraîneur de 55 ans, considéré comme une priorité par les Red Devils, serait désormais bien installé à Paris, le club parisien étant déterminé à assurer l'avenir à long terme de celui qu'il considère comme le « meilleur entraîneur du monde ».

La tentative de Manchester United de s'attacher les services de Luis Enrique semble vouée à l'échec, de nouvelles informations en provenance de France confirmant que le PSG a officiellement entamé des négociations pour prolonger le mandat de l'Espagnol au Parc des Princes. Selon Les Parisiens, des discussions sont en cours entre la direction du club et les représentants de l'entraîneur, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027.

Le moment choisi pour ces négociations est significatif. À moins de 18 mois de la fin de son contrat, le PSG souhaite éviter toute incertitude quant à l'avenir de son entraîneur. Le club considère la prolongation du contrat de l'entraîneur de 55 ans comme une priorité absolue, souhaitant mettre fin à toute spéculation l'envoyant en Premier League. Enrique a été fortement pressenti pour le poste d'entraîneur d'Old Trafford, figurant en bonne place sur la liste des candidats potentiels de Manchester United, aux côtés de Mauricio Pochettino. Cependant, la direction parisienne agit rapidement pour s'assurer que son entraîneur reste injoignable.

Cette volonté de prolonger son contrat s'explique par une période de succès et de stabilité sans précédent sous sa direction. Après avoir mené le club à la gloire européenne, Enrique a été sacré « meilleur entraîneur du monde » en 2025, après avoir remporté six trophées. Pour les dirigeants parisiens, il n'y a actuellement aucune alternative ; ils n'envisagent tout simplement pas un avenir sans l'Asturien à la barre.

Enrique s'est imposé comme la pierre angulaire incontestée du projet sportif du PSG. Agissant à la fois comme tacticien et comme homme de discipline, il a su remodeler l'effectif à son image, rompant avec la culture « Galactique » du passé pour bâtir une équipe fondée sur le collectif et le potentiel des jeunes talents.

Son influence en matière de recrutement a été déterminante. Il a œuvré pour l'intégration de jeunes joueurs prometteurs, une stratégie illustrée par l'arrivée récente de Dro Fernandez, 18 ans. Ce jeune espoir, débauché de Barcelone, s'est engagé avec le PSG jusqu'en juin 2030, une signature qui témoigne de la vision à long terme d'Enrique.

Surtout, l'entraîneur entretient une excellente relation de travail avec son conseiller sportif, Luis Campos. Le duo forme un partenariat redoutable, et Campos ayant prolongé son propre contrat jusqu'en 2030 en mai 2025, tous les ingrédients sont réunis pour bâtir une dynastie. De plus, Enrique conserve la confiance absolue du président du club, Nasser Al-Khelaifi, qui admet en privé que nommer l'ancien entraîneur du FC Barcelone pour succéder à Christophe Galtier a été la meilleure décision de sa présidence.