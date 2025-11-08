Griezmann sort du banc et éteint les critiques

Les doutes commençaient à poindre. Moins décisif, moins influent dans le jeu de l'Atlético, Antoine Griezmann connaissait un début de saison en dedans. Loin des standards auxquels il a habitué le public du Metropolitano. Face à Levante, alors que son équipe peinait à faire la différence (1-1), Diego Simeone l'a d'abord laissé sur le banc. Un choix qui pouvait ressembler à une sanction, ou du moins à un constat : le Français n'était plus intouchable.

Entrée, but, message envoyé

Il est entré à l'heure de jeu. Et il n'a fallu qu'une poignée de secondes au champion du monde 2018 pour rappeler à tous qui il était. Sur son tout premier ballon, servi par un centre à ras de terre de Marcos Llorente, Griezmann a surgi pour propulser le ballon au fond des filets. Une touche, un but. L'efficacité à l'état pur pour libérer son équipe et faire basculer une rencontre jusque-là indécise. Un geste d'instinct qui vaut toutes les déclarations.

Ce premier but n'était pas un simple coup d'éclat. C'était la signature d'un joueur qui a retrouvé la pleine possession de ses moyens et, surtout, la confiance. Libéré, il n'a pas cessé de peser sur la défense de Levante. La confirmation est arrivée un quart d'heure plus tard. À l'affût sur une frappe de Julian Alvarez repoussée par le gardien, il a suivi l'action pour inscrire un doublé de renard des surfaces. Deux buts en trente minutes qui ont scellé la victoire des Colchoneros (3-1).

Getty Images

Le patron est de retour, et 100% Colchonero

Ce doublé n'est pas anodin. Il vient confirmer une montée en puissance observée depuis plusieurs matchs. Depuis qu'il a mis un terme à sa carrière internationale, Griezmann peut concentrer toute son énergie pour son club. Et cela se voit. Libéré du poids des sorties avec les Bleus, il semble retrouver une seconde jeunesse, prouvant qu'il reste le patron offensif incontesté de l'Atlético Madrid. Quand Griezmann évolue à ce niveau, il transforme le visage de son équipe.

Le réveil a été brutal pour ses adversaires, mais salvateur pour l'Atlético. "Grizou" a envoyé un message clair : il faut encore et toujours compter sur lui. Les doutes qui l'entouraient se sont dissipés en l'espace d'une demi-heure. Reste maintenant à confirmer sur la durée, mais ce soir, le Français a rappelé à quel point il pouvait être indispensable. Le patron, désormais exclusivement madrilène, est bel et bien de retour aux affaires.