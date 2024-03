Griezmann s'excuse après son pétage de plombs

Antoine Griezmann s'est excusé pour ses propos très limites envers Alexis Sanchez

Antoine Griezmann, star de l'Atlético de Madrid, a joué un rôle crucial dans la remontée de son équipe contre l'Inter mercredi soir, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale aux tirs au but contre les leaders du championnat italien.

Néanmoins, une image de Griezmann a fait le tour des médias sociaux non pas pour son but, mais pour son commentaire lors d'un tir au but.

Excuses acceptées

On voit Griezmann célébrer alors qu'Alexis Sanchez s'apprête à tirer son penalty, avant que celui-ci ne soit arrêté par Jan Oblak. Cependant, selon Marca, Griezmann a eu des remords pour ses paroles et a contacté le Chilien pour s'excuser. Sanchez a accepté ses excuses, tandis que Griezmann a expliqué qu'il s'était emballé en encourageant Oblak, ce qui était son objectif principal, et que le premier n'y avait vu qu'un événement naturel d'un match tendu.

L'article continue ci-dessous

Il n'est pas surprenant que la plupart des dirigeants et des joueurs se couvrent la bouche lorsqu'ils parlent sur le terrain ou sur la ligne de touche. Dans ces moments d'adrénaline et de tension, canaliser les émotions pour les rendre diffusables n'est pas forcément la première chose qui leur vient à l'esprit.