Griezmann s'en va ! Les trois destinations surprenantes

Il pourrait signer un nouveau contrat jusqu'en 2027, mais il a la possibilité de mettre fin à son aventure légendaire au RiyadAir Metropolitano un an plus tôt, s'il le souhaite.

Diego Simeone a clairement indiqué que Griezmann n'est plus un titulaire indiscutable, même s'il conserve un rôle important à l'Atlético. Il a été crucial par moments cette saison, ce qui a justifié sa décision de refuser toutes les offres avant le début du championnat en août.

Cependant, Griezmann pourrait décider l'été prochain qu'il est temps de quitter l'Atlético. Si tel est le cas, Debats Sports (via MD) a révélé qu'il a déjà reçu trois offres de contrat de clubs de MLS, d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Griezmann préférerait terminer sa carrière aux États-Unis, et le Charlotte FC lui en donnerait l'opportunité. Le club de MLS le considère comme une recrue phare pour l'été prochain, malgré la concurrence d'Al-Ahli et d'Al-Waeda.

Griezmann décidera de son avenir à l'Atlético plus tard dans la saison.

Griezmann ne se précipite pas pour s'engager sur son prochain club. Pour l'instant, il reste pleinement investi à l'Atlético, avec lequel il espère remporter un titre cette saison.

L'avenir de Griezmann n'a été décidé qu'en juin la saison dernière. Il est donc fort probable que les clubs intéressés doivent patienter jusqu'à cette date pour connaître la décision finale de l'ancien international français. L'Atlético aborde la situation avec sérénité et pourrait avoir son mot à dire quant à la prolongation de contrat de son numéro sept pour au moins une saison supplémentaire en 2026-2027.